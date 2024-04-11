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صحيفة تواصل الالكترونية

"النقل": ضبط 2000 مخالف خلال الجولات الرقابية على المطارات في رمضان

الهيئة العامة للنقل - مخالفات --- سائق الاجرة
الهيئة العامة للنقل تواصل ضبط المخالفين
أ أ
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أعلنت الهيئة العامة للنقل، رصد 2194 مخالفًا، وحجز 1217 مركبة، إضافة إلى رصد 126 مخالفة مكررة، في الجولات الرقابية على مخالفي نشاط نقل الركاب خلال شهر رمضان المبارك، للحد من ظاهرة النقل غير المرخص بمطارات المملكة.اضافة اعلان

نسبة المخالفات بالمطارات الرئيسة بالمملكة

وأوضحت الهيئة أن الحملة الرقابية شملت مختلف المطارات الرئيسة في المملكة، حيث كانت نسبة المخالفين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة 38%، وفي مطار الملك خالد الدولي بالرياض 30%، وفي مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة 15%، وفي مطار الملك فهد الدولي بالدمام 12%، وأخيرًا في مطار الطائف الدولي 5%.
وأشارت إلى أنها تهدف من حملاتها الرقابية إلى:
- رفع مستوى الأمان لدى المسافرين.
- تنظيم قطاع نقل الركاب بشكل أكثر فعالية.
- إضافة إلى التشجيع على التعامل مع وسائل النقل المتنوعة والمرخصة لدى الهيئة، مما يضمن تجربة سفر آمنة وموثوقة للجميع.

مواصلة عمليات الرقابة

وجددت الهيئة تأكيدها على التزامها بمواصلة عمليات الرقابة في كافة مطارات المملكة، مع استمرارية تطبيق العقوبات المالية التي تصل إلى 5000 ريال، إضافة إلى حجز المركبة مع تحمل المخالف تكاليف الحجز، وذلك بهدف الحد من ظاهرة النقل غير المرخص لضمان سلامة وأمان الركاب.

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