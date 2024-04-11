عاجل.. متى تستأنف البنوك والجهات الحكومية عملها بعد انتهاء إجازة عيد الفطر؟

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يتساءل الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة عن موعد انتهاء إجازة عيد الفطر للبنوك والمؤسسات المالية.

ومن المقرر أن تستأنف البنوك والمؤسسات المالية بالمملكة، عملها الأحد 05 شوال 14445هـ/ 14 إبريل 2024، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك التي بدأت الخميس 25 رمضان 1445هـ/ 4 أبريل 2024م.

في حين تستأنف التداولات بسوق الأسهم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر يوم الأحد 5 شوال 1445 هـ/ 14 إبريل 2024م.





إجازة عيد الفطر للجهات الحكومية



إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص



إلى ذلك، من المقرر أن يستأنف العاملون بالقطاع الحكومي عملهم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر يوم الأحد 5 شوال 1445 هـ/ 14 إبريل 2024م.وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر حسابها في منصة "إكس"، أن الجهات الحكومية تطبق ما ورد في لائحتها الإدارية آخذة في الاعتبار ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 1445/7/4هـ، والذي أقر أن تكون أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى 4 أيام عمل، وبحد أقصى 5 أيام عمل.وأضافت : "أن الجهات الحكومية المشمولة باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية تطبق ما ورد في المادة (127) الفقرة (ج)، والتي نصت على أن تبدأ عطلة عيد الفطر من اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال".فيما حددت الوزارة موعد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي، لمدة 4 أيام.وبدأت الإجازة بنهاية عمل يوم الإثنين 29 رمضان 1445 هـ 8 إبريل 2024، وتستمر لمدة 4 أيام.وتنص المادة 112 في نظام العمل على أنه لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي حددتها اللائحة.وهذه الإجازات هي:إجازة عید الفطر لمدة 4 أيام:تبدأ من الیوم التالي للیوم 29 من شهر رمضان، حسب تقویم أم القرى.إجازة عید الأضحى لمدة 4 أيام: تبدأ من یوم الوقوف بعرفة .إجازة الیوم الوطني للمملکة لمدة يوم واحد، في أول يوم من برج الميزان حسب تقويم أم القرى ویعوض عنها بیوم قبله أو بعده إذا وافقت یوم إجازة، أما إذا وقع ضمن إجازة العیدین فلا یعوض عنه.إجازة يوم التأسيس- 22 فبراير من كل عام.