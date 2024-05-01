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"الدفاع المدني" يُحذر سكان هذه المناطق من السيول والأمطار الرعدية

أمطار غزيرة
الدفاع المدني
أ أ
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.

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البقاء في أماكن آمنة والبعد عن السيول

وشددت على ضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.


وأكدت على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.


"الدفاع المدني" يُحذر سكان هذه المناطق

 وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة وجازان وعسير والباحة والقصيم والجوف والحدود الشمالية، ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.


وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالاتصال بالرقمين "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"998" في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

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