بعد 120 ساعة عمل.. نجاح معالجة أضرار الأمطار لسد "غالبة" في عسير

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن فرق الوزارة الفنية نجحت في معالجة الأضرار التي ألحقتها الأمطار الغزيرة بسد "غالبة" في عسير.





نجاح معالجة أضرار الأمطار لسد "غالبة"



120 ساعة متواصلة في تجاوز التحدي



حصاد مياه الأمطار



ماذا تعرف عن سد غالبة؟



وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أنه تم معالجة الأضرار التي ألحقتها الأمطار الغزيرة بسد "غالبة" في عسير بعد 120 ساعة عمل متواصلة.وأكدت أنها حققت إنجازًا قياسيًا في القيام بكافة أعمال الصيانة والترميم لسد "غالبة" بمحافظة تنومة في منطقة عسير أثناء الحالة المطرية المستمرة.وأوضحت أن فريق التشغيل والصيانة بالوزارة وبفرعها في عسير، استجاب بسرعة تسابق الزمن لتدارك الأضرار التي واجهت السد جرّاء الأمطار الغزيرة، ونجح من خلال العمل لـمدة 120 ساعة متواصلة في تجاوز التحدي ومواصلة العمل دون توقف أثناء الحالة المطرية المستمرة، إلى أن تمت معالجة وصيانة السد واستمرار تصريف السيول، وذلك بدعمٍ مقدّر من قِبل عدد من الجهات ذات العلاقة.وأضافت الوزارة أن الفريق الفني قام بجهود كبيرة لمعالجة الأجزاء المتضررة من السيول بسد غالبة وتحييد خطرها، مشيرة إلى أنه سيتم استكمال أعمال ترميم السد، بعد نهاية الحالة المطرية الحالية، وذلك من خلال مشروع تمت ترسيته لترميمه.وتضرر السد من السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، والتي وصفت بالأعلى خلال الأحد عشر عامًا الماضية.يُشار إلى أن سد غالبة هو سدٌّ ترابي أنشئ في عام 1430هـ بوادي ترج في محافظة تنومة بمنطقة عسير؛ بهدف الاستفادة من حصاد مياه الأمطار، ورفع منسوب المياه بالآبار في الوادي، إلى جانب التحكم في الفيضان، وتبلغ السعة التخزينية للسد 217,730 مترًا مكعبًا، بطول 185 وارتفاع 16 متراً.