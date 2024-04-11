منصة إحسان: أكثر من 1.8 مليار ريال تبرعات خلال شهر رمضان

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أعلنت المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"، أن حجم التبرعات التي تلقتها الحملة الوطنية للعمل الخيري الرابعة بلغ أكثر من مليار و800 مليون ريال، حتى 30 رمضان.

ودشنت الحملة في 5 رمضان 1445هـ، بتبرعين سخيّين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بلغ إجماليّهما 70 مليون ريال .





أكثر من 16 مليون عملية تبرع



منصة إحسان



وبلغت عمليات التبرع خلال فترة الحملة أكثر من 16 مليون عملية، ووصل إجمالي المساهمات في صندوق إحسان الوقفي إلى أكثر من 854 مليون ريال يعود ريعها إلى أكثر من 1,700 جمعية أهلية شريكة.كما وصل إجمالي زكوات الفطر المخرجة لهذا العام عبر تطبيق وموقع المنصة إلى أكثر من 1.8 مليون فطرة بمبلغ تجاوز 36 مليون ريال، وبعدد عمليات بلغ أكثر من 390 ألف عملية.ليصل بذلك إجمالي تبرعات منصة "إحسان" حتى الآن إلى أكثر من 6 مليارات و 800 مليون ريال استفاد منها أكثر من 4.8 ملايين مستفيد ومستفيدة من عدة مجالات خيرية وتنموية منها: التعليمية، والاجتماعية، والصحية، والغذائية، والسكنية، والدينية، وإعانة المعسرين.يُذكر أن منصة إحسان تحظى بدعم تقني من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)؛ وتهدف إلى تمكين المؤسسات الخيرية تسهيلًا في تقديم تجربة تبرّع رقمية موثوقة وآمنة؛ وذلك بمتابعة لجنة إشرافية مكوّنة من 13 جهة حكومية تعمل على التحقق من سير عمل المنصة، بما يرفع مستوى شفافية قطاع العمل الخيري.