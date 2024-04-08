الأرصاد: نتوقع أن تكون الرؤية جيدة لترائي هلال شوال

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قال المركز الوطني للأرصاد، إن الرؤية ستكون جيدة لترائي هلال شوال، مساء اليوم الاثنين، استنادًا إلى حالة الطقس بمناطق المملكة المختلفة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني؛ في وقت سابق, بأنه بمشيئة الله تعالى ستكون السماء اليوم غائمة مع احتمالية هطول أمطارٍ على مناطق جنوب غرب ووسط وشرق المملكة، وسماء صحوة بوجهٍ عام على المنطقتين الشمالية والغربية.

وأوضح القحطاني أن الأجواء مناسبة لتحرّي هلال شهر شوال مساء اليوم الاثنين في شمال المملكة وغربها.



