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الأرصاد: نتوقع أن تكون الرؤية جيدة لترائي هلال شوال

الارصاد - الطقس - الرصد الآلي
المركز الوطني للأرصاد
أ أ
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قال المركز الوطني للأرصاد، إن الرؤية ستكون جيدة لترائي هلال شوال، مساء اليوم الاثنين، استنادًا إلى حالة الطقس بمناطق المملكة المختلفة.اضافة اعلان
وأفاد المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني؛ في وقت سابق, بأنه بمشيئة الله تعالى ستكون السماء اليوم غائمة مع احتمالية هطول أمطارٍ على مناطق جنوب غرب ووسط وشرق المملكة، وسماء صحوة بوجهٍ عام على المنطقتين الشمالية والغربية.
وأوضح القحطاني أن الأجواء مناسبة لتحرّي هلال شهر شوال مساء اليوم الاثنين في شمال المملكة وغربها.



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