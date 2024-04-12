حرس الحدود: عقوبة مغلظة عند الاقتراب من هذه المناطق

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حذرت المديرية العامة لحرس الحدود، من الاقتراب من المناطق الحدودية للبحث عن نبات الكمأ "الفقع".







الاقتراب من هذه المناطق يستوجب عقوبة مغلظة



عقوبات نص عليها نظام أمن الحدود



وأوضحت عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" أن الاقتراب من المناطق الحدودية للبحث عن نبات الكمأ "الفقع" يُعد مخالفة قانونية تستوجب العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 30 شهرًا، أو غرامة مالية تصل إلى 25,000 ريال، أو بهما معًا.وأكد أن كل من يتجاوز اللوحات التحذيرية باتجاه منطقة الحدود البرية المحظورة، سيعرض نفسه للعقوبات التي نص عليها نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية.