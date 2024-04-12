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حرس الحدود: عقوبة مغلظة عند الاقتراب من هذه المناطق

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حرس الحدود
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حذرت المديرية العامة لحرس الحدود، من الاقتراب من المناطق الحدودية للبحث عن نبات الكمأ "الفقع".

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الاقتراب من هذه المناطق يستوجب عقوبة مغلظة

 وأوضحت عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" أن الاقتراب من المناطق الحدودية للبحث عن نبات الكمأ "الفقع" يُعد مخالفة قانونية تستوجب العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 30 شهرًا، أو غرامة مالية تصل إلى 25,000 ريال، أو بهما معًا.


عقوبات نص عليها نظام أمن الحدود

وأكد أن كل من يتجاوز اللوحات التحذيرية باتجاه منطقة الحدود البرية المحظورة، سيعرض نفسه للعقوبات التي نص عليها نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية.

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