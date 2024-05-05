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عاجل.. انتبه قبل إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي عنك في هذه الحالة

الضمان الاجتماعي المطور
الضمان الاجتماعي
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حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حالات إيقاف معاش الضمان الاجتماعي عن المستفيدين.
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم إيقاف صرف المعاش عن المتقدم الذي لم يقم بالتسجيل في منصات التوظيف ومنها منصة (هدف) وذلك وفقًا لما نصت عليه الفقرة (٥) من المادة السابعة عشر من نظام الضمان الاجتماعي".
وبحسب تلك المادة، "يتوقف صرف المعاش في الحالات الآتية: إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل، أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة".


معاش الضمان الاجتماعي 

معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتم منحه للمستفيدين.
ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.
وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك.
وفي الغالب يتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1320 ريالاً للأسر و660 ريالاً للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

- فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الأهلية:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
- الدخول على أيقونة برامج الدعم الخاصة بي.
- اختيار برنامج الضمان الاجتماعي.
- استعراض تفاصيل الطلب (الأهلية والاستحقاق). 
- استعراض (تفاصيل) دورة الأهلية.

خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي

وفيما يلي خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان المطور:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
- برامج الدعم الخاصة بي.
- برنامج الضمان الاجتماعي.
- الأهلية والاستحقاق.
- استعراض تفاصيل دورة الأهلية.
- تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة  حسب الاعتراض.
- تسليم الاعتراض.
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