عاجل.. انتبه قبل إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي عنك في هذه الحالة

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حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حالات إيقاف معاش الضمان الاجتماعي عن المستفيدين.

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم إيقاف صرف المعاش عن المتقدم الذي لم يقم بالتسجيل في منصات التوظيف ومنها منصة (هدف) وذلك وفقًا لما نصت عليه الفقرة (٥) من المادة السابعة عشر من نظام الضمان الاجتماعي".

وبحسب تلك المادة، "يتوقف صرف المعاش في الحالات الآتية: إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل، أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة".





يتم إيقاف صرف المعاش عن المتقدم الذي لم يقم بالتسجيل في منصات التوظيف ومنها منصة (هدف) وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرة (٥) من المادة السابعة عشر من نظام الضمان الاجتماعي: وذلك بأنه يتوقف صرف المعاش في الحالات الآتية: إذا ثبت (cont) حياك الله ،يتم إيقاف صرف المعاش عن المتقدم الذي لم يقم بالتسجيل في منصات التوظيف ومنها منصة (هدف) وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرة (٥) من المادة السابعة عشر من نظام الضمان الاجتماعي: وذلك بأنه يتوقف صرف المعاش في الحالات الآتية: إذا ثبت (cont) https://t.co/OIyN2AJjYl May 4, 2024

معاش الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي

