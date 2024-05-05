عاجل.. يوم 9 أم 12؟... حساب المواطن يحسم موعد صرف دفعة مايو

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يوافق الموعد الشهري المحدد لصرف دعم حساب المواطن - يوم الجمعة، وهو يوم العطلة الأسبوعية، مما يثير التساؤل حول موعد إيداع الدفعة 78.

وقال البرنامج ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابه في منصة "إكس": "يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع".

وأضاف: "وسيتم صرف الدعم للدفعة 78 يوم الخميس بتاريخ "9 مايو".



أهلاً بك ، يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، و سيتم صرف الدعم للدفعة 78 يوم الخميس بتاريخ "9 مايو"، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 4, 2024

قيمة استحقاق حساب المواطن



الدعم الإضافي



أهلية حساب المواطن



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة أهلية حساب المواطن؟



المستهدفون من حساب المواطن

