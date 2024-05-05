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عاجل.. جريمة نكراء.. تنفيذ حكم الشرع بمواطن أنهى حياة آخر بهذه الطريقة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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 أصدرت وزارة الداخلية، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:
 قال الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى" الآية.اضافة اعلان
 وقال تعالى: "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ".
 أقدم/ إبراهيم بن صلاح بن ربيع الحصينات اللحياني - سعودي الجنسية - على قتل/ أحمد بن عبدالله بن مبارك الزهراني - سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه بأداة حادة عدة طعنات أثناء مشادة كلامية بينهما مما أدى إلى وفاته.

 

تنفيذ حكم القتل قصاصًا

 وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه.
 وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ إبراهيم بن صلاح بن ربيع الحصينات اللحياني -سعودي الجنسية -، يوم الأحد 26 / 10 / 1445هـ الموافق 5 / 5 / 2024م بمنطقة مكة المكرمة.
 ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم.

وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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