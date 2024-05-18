السبت، 10 ذو القعدة 1445 ، 18 مايو 2024

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عاجل.. وزارة الحج توضح حقيقة السماح لحاملي تأشيرة العمرة بأداء الحج

الحج
الحج
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أكدت وزارة الحج أن تأشيرة العمرة لا تُمكِّن حاملها من أداء مناسك الحج؛ مؤكدة أهمية مغادرة حامل تأشيرة العمرة بسرعة لمكة المكرمة قبل انتهاء موعدها.

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وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس": "وصولك إلى المملكة بتأشيرة عمرة لا يُمكِّنك من أداء الحج؛ لذلك التزم بصلاحية التأشيرة، وغادر مكة قبل انتهائها".

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للنقل، عن رفع مستوى الجاهزية لخدمات نقل الحجاج بالحافلات بين المدن، تزامنًا مع قرب موسم حج هذا العام 1445هـ.

شركات رائدة ومتخصصة في نقل الركاب بالحافلات

وأوضحت أن هذه الخدمات ستتوفر للحجاج الراغبين بالتنقل برًا عبر حافلات النقل بين المدن، ومن خلال 3 شركات رائدة ومتخصصة في نقل الركاب بالحافلات بين مدن ومناطق المملكة، وهي شركة نورث وست، وشركة درب الوطن، بالإضافة إلى شركة سات، لتتولى هذه الشركات نقل حجاج بيت الله الحرام برًا إلى مكة المكرمة، وذلك خلال الفترة من 1 ذو القعدة وحتى 15 ذو الحجة مع نهاية موسم الحج وعودة الحجيج إلى أهليهم.

260 موقعًا في كافة أنحاء المملكة

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخدمات متاحة في أكثر من 260 موقعًا في كافة أنحاء المملكة، وتنطلق من خلالها أكثر من 200 رحلة يوميًا إلى مكة المكرمة.

ويأتي ذلك بهدف توفير خدمات نقل آمنة وموثوقة لحجاج بيت الله الحرام، من خلال شركات موثوقة ومتخصصة في خدمة نقل الركاب بالحافلات، ولمواكبة حجم الطلب والإقبال على هذه الخدمات خلال رحلة الحجيج إلى أداء فريضة الحج، وليتمتعوا بخيارات تنقل متنوعة خلال تنقلهم للعاصمة المقدسة مكة المكرمة.
 ودعت الهيئة الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات وإصدار تذاكر الحجز زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للنقل (اضغط هنا).
 

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