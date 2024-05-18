السبت، 10 ذو القعدة 1445 ، 18 مايو 2024

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بيان من غرفة جازان بشأن تزايد أعداد المراجعين لاستخراج التأشيرة الدولية

غرفة منطقة جازان
فرفة جازان
أ أ
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علقت غرفة جازان على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تزايد أعداد المراجعين لاستخراج التأشيرة الدولية.
وقالت غرفة جازان، في بيان لها عبر موقعها الرسمي في منصة إكس: "إن مواعيد وإجراءات إصدار التأشيرات الدولية، هي من مسؤوليات شركة VFS Global التي استأجرت مكتبًا دائمًا لها بمقر الغرفة؛ مضيفة أنها استأجرت مسرح الغرفة كذلك لتنفيذ أعمال البصمة للمتقدمين للحصول على التأشيرات".اضافة اعلان

تزايد أعداد المراجعين لاستخراج التأشيرة الدولية

وأكدت "غرفة جازان" عدم مسؤوليتها عما حدث من تأخير للمواطنين في استكمال إجراءاتهم وتكدس وتعطيل لمصالحهم.
وأضافت "أنه لمعالجة الوضع فقد قامت الغرفة بتكليف عدد من موظفيها لمساعدة موظفي الشركة لتسهيل جميع الإجراءات وتنفيذها؛ وذلك منذ يوم الخميس 16 مايو 2024م حتى يوم الجمعة 17 مايو 2024م عند الساعة 12ليلًا وتقديم الخدمة لجميع المراجعين من عملاء الشركة، بسلامة وكفاءة عالية".

تحري الدقة في نقل الأخبار

وشددت"غرفة جازان" على التزامها بتقديم خدماتها المتميزة لقطاعي المال والأعمال والمواطنين والمقيمين بكل يسر وسهولة، وتأمل من الجميع تحري الدقة في نقل الأخبار والاستناد في نقلها على المصادر الموثوقة أو عبر قنواتها الرسمية.
جاء ذلك إشارة لما تم تداوله في عدد من منصات التواصل الاجتماعي حول تزايد أعداد المراجعين لاستخراج التأشيرة الدولية من مكتب شركة VFS Global بمقر الغرفة، وتداول معلومات "خاطئة" بأن الغرفة هي الجهة المسؤولة عن إصدار التأشيرات وسوء تنفيذ الإجراءات التنظيمية.

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