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توضيح عاجل لـ"الجوازات" بشأن تسليم الجواز القديم لمكاتب المجمعات التجارية

خطوات-إصدار-الجواز-الإلكتروني-عبر-ابشر
جواز السفر
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أصدرت المديرية العامة للجوازات توضيحًا، بشأن تسليم الجواز القديم لمكاتب الجوازات الصغيرة في بعض المجمعات التجارية.
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إتاحة تسلّم جواز السفر من الإدارات والفروع

وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أنه يمكن للمواطن تسلّم جواز سفره من إدارات الجوازات والفروع بعد تجديده إلكترونيًا، من خلال الآتي:
1 - أماكن تقديم الخدمة:
إدارات جوازات المناطق وفروعها المتوافرة في منصة أبشر.
2 – متطلبات الخدمة:
- تحديد الفرع المراد زيارته.
- احضار الجواز السابق لفحصه وتفعيل الجواز الجديد.


وأكدت أنه يُشترط إحضار الجواز القديم لفحصه، مع إمكانية الفحص والتفعيل من خلال المنافذ الدولية عند السفر.
وأضافت أنه بإمكان الراغبين في تجديد جوازات سفرهم تسجيل الدخول لمنصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" وتحديد خيار تسلّم الجواز عبر الناقل البريدي، أو الاختيار من قائمة فروع الجوازات المتوافرة في المنصة ومراجعتها حضوريًا ودون موعد مسبق.


طريقة تسلّم جوازات السفر

وأشارت "الجوازات" إلى أن تسلّم جوازات السفر في حال الإصدار الجديد سيكون من خلال الناقل البريدي فقط دون اشتراط التفعيل، مشددة على أهمية المحافظة عليها وعدم رهنها أو إتلافها أو فقدها.

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