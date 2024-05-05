شاهد ماذا فعل قائدو المركبات بعد مغادرة رجل المرور في الرياض؟ (فيديو)

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انتظمت
صباح اليوم الأحد، الحركة المرورية على طريق الملك فهد في الرياض.
الحركة المرورية على طريق الملك فهدوبثت
"الإخبارية" فيديوهات رصدت الحركة المرورية على الطريق منذ الساعات
الأولى من الصباح.
وعند حضور رجل المرور التزم قائدو المركبات بالنظام، وفور مغادرته بدأت التجاوزات.
يأتي هذا في وقت حذرت فيه الإدارة العامة للمرور من مخالفة تصل غرامتها إلى 900 ريال.
فيما كشفت الإدارة أن غرامة استخدام السائق لأي جهاز محمول أثناء قيادة المركبة تصل قيمتـها إلى 900 ريال كحدٍ أعلى.
صباح اليوم في الرياض..— الإخبارية السعودية - آخر الأخبار (@EKHNEWS) May 5, 2024
عند حضور رجل المرور التزم قائدو المركبات بالنظام وفور مغادرته بدأت التجاوزات#الإخبارية pic.twitter.com/weNVaFn3AX
استخدام الهاتف أثناء القيادة وشددت
على أن استخدام الهاتف أثناء القيادة فعل متهور يعرض صاحب المركبة ومن حوله لخطر
الحوادث.
وفي وقت سابق، أكدت الإدارة العامة للمرور على أهمية ارتداء حزام الأمان من قائدي المركبات، للمحافظة على سلامتهم الشخصية وسلامة المرافقين.
احتمالات لتضرر قائد المركبة والمرافقينوقالت
إدارة المرور، إن التزام قائد المركبة بحزام الأمان يعزز من سلامته، ويمنع ارتكاب
مخالفات خطيرة، مبينة أن هناك احتمالات لتضرر قائد المركبة والمرافقين بعدم التزامهم بحزام الأمان وهي كما يلي:
1 - مخالفة حزام الأمان.
2 - مخاطر إهمال حزام الأمان.
3 - الاصطدام بالزجاج الأمامي.
4 - الاندفاع والسقوط خارج المركبة.
5 - الاصطدام بمقود المركبة أو الباب وغيرها.
6 - مخالفة الحزام تقع حسب جدول غرامات المخالفات المرورية الجديد في المملكة، بالفئة الثالثة، حيث تم بدء العمل بهذا النظام في عام 2020.