شاهد ماذا فعل قائدو المركبات بعد مغادرة رجل المرور في الرياض؟ (فيديو)

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انتظمت صباح اليوم الأحد، الحركة المرورية على طريق الملك فهد في الرياض.





الحركة المرورية على طريق الملك فهد







عند حضور رجل المرور التزم قائدو المركبات بالنظام وفور مغادرته بدأت التجاوزاتpic.twitter.com/weNVaFn3AX صباح اليوم في الرياض..عند حضور رجل المرور التزم قائدو المركبات بالنظام وفور مغادرته بدأت التجاوزات #الإخبارية May 5, 2024

استخدام الهاتف أثناء القيادة



احتمالات لتضرر قائد المركبة والمرافقين



وبثت "الإخبارية" فيديوهات رصدت الحركة المرورية على الطريق منذ الساعات الأولى من الصباح.وعند حضور رجل المرور التزم قائدو المركبات بالنظام، وفور مغادرته بدأت التجاوزات.يأتي هذا في وقت حذرت فيه الإدارة العامة للمرور من مخالفة تصل غرامتها إلى 900 ريال.فيما كشفت الإدارة أن غرامة استخدام السائق لأي جهاز محمول أثناء قيادة المركبة تصل قيمتـها إلى 900 ريال كحدٍ أعلى.وشددت على أن استخدام الهاتف أثناء القيادة فعل متهور يعرض صاحب المركبة ومن حوله لخطر الحوادث.وفي وقت سابق، أكدت الإدارة العامة للمرور على أهمية ارتداء حزام الأمان من قائدي المركبات، للمحافظة على سلامتهم الشخصية وسلامة المرافقين.وقالت إدارة المرور، إن التزام قائد المركبة بحزام الأمان يعزز من سلامته، ويمنع ارتكاب مخالفات خطيرة، مبينة أن هناك احتمالات لتضرر قائد المركبة والمرافقين بعدم التزامهم بحزام الأمان وهي كما يلي:1 - مخالفة حزام الأمان.2 - مخاطر إهمال حزام الأمان.3 - الاصطدام بالزجاج الأمامي.4 - الاندفاع والسقوط خارج المركبة.5 - الاصطدام بمقود المركبة أو الباب وغيرها.6 - مخالفة الحزام تقع حسب جدول غرامات المخالفات المرورية الجديد في المملكة، بالفئة الثالثة، حيث تم بدء العمل بهذا النظام في عام 2020.