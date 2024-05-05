شاهد.. لحظة تشييع جثمان الأمير بدر بن عبدالمحسن

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شيع جثمان الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن إلى مقبرة العود حيث يوارى الثرى، بعد أداء صلاة الميت عليه في جامع الإمام تركي بالرياض.



نعي الديوان الملكي



الأمير الراحل في سطور



أمير الرياض يتقدم المعزين



ونعى بيان صدر عن الديوان الملكي أمس، الأمير بدر الذي توفي عن عمر ناهز 75 عامًا في العاصمة الفرنسية باريس.جاء في نصه: انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود خارج المملكة، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الأحد الموافق 26 / 10 / 1445هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".والأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود يعرف بأنه أحد أبرز روّاد الحداثة الشعرية في الجزيرة العربية له مجهودات كبيرة في وضع نصوص أدبية ذات مستوى راق تجمع بين الغزل والفخر والرثاء والواقع الاجتماعي والسياسي للمملكة والعالم العربي.وكرّمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمنحه وشاح الملك عبد العزيز عام 2019.ونشأ الأمير الراحل بدر في بيت علم وأدب حيث كان والده محباً للعلم والأدب، كما أنه شاعر مبدع ولديه مكتبة ضخمة تضم العديد من الكتب، ومجلس والده مليء بالعلماء والأدباء وكبار المفكرين في ذلك الوقت مما كان له الأثر البالغ في حبه للأدب والشعر.زامل الأمير بدر بن عبد المحسن بعض الشعراء الكبار في المملكة منهم: محمد العبد الله الفيصل وخالد الفيصل وخالد بن يزيد ومحمد بن أحمد السديري وعبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود وغيرهم الكثير.وكان أمير الرياض، فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود في استقبال المعزين على الفقيد الراحل في جامع الإمام تركي