عاجل.. أهم 10.. مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثالث وتحذير النيابة والأرصاد وبدء الدوام الصيفي

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار اليوم الأحد.
عاجل.. مواعيد
اختبارات الفصل الدراسي الثالث لجميع الطلاب
أعلنت وزارة التعليم، مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثالث للطلاب والطالبات، للعام الدراسي الحالي 1445هـ. بمدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة.. المزيد هنا
"الشؤون البلدية" تحدد 15 شرطًا
لمواقع الفعاليات والأسواق المؤقتة
كشفت وزارة الشؤون البلدية والإسكان عن الاشتراطات الخاصة بمواقع الفعاليات والأسواق الموسمية المؤقتة.. المزيد هنا
عاجل.. بدء الدوام الصيفي بمدارس هذه
الإدارات.. تعرف على المواعيد
أعلن عدد من إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة عن بدء تطبيق الدوام الصيفي، اعتبارًا من يوم غد الاثنين.. المزيد هنا
تحذير من "الأرصاد" للمسافرين في
الرياض والمنطقة الشرقية بسبب هذه الحالة
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تحذيرًا عاجلًا للمسافرين في الرياض والمنطقة الشرقية.. المزيد هنا
عاجل.. هل يؤثر استقدام أكثر من عامل منزلي على
حساب المواطن؟
من بين الأسئلة المتكررة حول استحقاق المواطن، تبرز الاستفسارات حول مدى تأثر الدعم بوجود العمالة المنزلية.. المزيد هنا
استئناف العمل بالبنوك بعد انتهاء إجازة عيد
الفطر
استأنفت البنوك والمؤسسات المالية بالمملكة عملها، اليوم الأحد، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك التي بدأت الخميس 25 رمضان 1445هـ/ 4 من إبريل 2024م.. المزيد هنا
عاجل.. ماذا تفعل عند حدوث مشكلة في الآيبان
البنكي؟.. توضيح من إيجار
كشفت منصة "إيجار" عن خطوات تحديث "الآيبان" البنكي عند حدوث مشكلة تعطل استلام الإيجار.. المزيد هنا
لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. خطوات الإعفاء من رسوم اختبار قياس
يتمتع الطلاب المستفيدون من الضمان الاجتماعي بالإعفاء من رسوم قياس آليًّا لاختبار (القدرات العامة والتحصيل الدراسي).. المزيد هنا
النيابة العامة تحذر: السجن والغرامة عقوبة مخالفة نظام العلامات التجارية
أوضحت النيابة العامة أن العلامات التجارية هي عبارة عن الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا، أو الإمضاءات، أو الكلمات.. المزيد هنا
عاجل.. بهذه الخطوات يمكنك تحويل المبلغ من محفظة إيجار إلى الحساب البنكي
تفاعلت منصة إيجار مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يتساءل فيه عن كيفية تحويل المبلغ من المحفظة على منصة إيجار إلى حسابه البنكي:.. المزيد هنا