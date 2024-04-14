عاجل.. أهم 10.. مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثالث وتحذير النيابة والأرصاد وبدء الدوام الصيفي

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عاجل.. مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثالث لجميع الطلاب



"الشؤون البلدية" تحدد 15 شرطًا لمواقع الفعاليات والأسواق المؤقتة



عاجل.. بدء الدوام الصيفي بمدارس هذه الإدارات.. تعرف على المواعيد



تحذير من "الأرصاد" للمسافرين في الرياض والمنطقة الشرقية بسبب هذه الحالة



عاجل.. هل يؤثر استقدام أكثر من عامل منزلي على حساب المواطن؟



استئناف العمل بالبنوك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر



عاجل.. ماذا تفعل عند حدوث مشكلة في الآيبان البنكي؟.. توضيح من إيجار



لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. خطوات الإعفاء من رسوم اختبار قياس



النيابة العامة تحذر: السجن والغرامة عقوبة مخالفة نظام العلامات التجارية



عاجل.. بهذه الخطوات يمكنك تحويل المبلغ من محفظة إيجار إلى الحساب البنكي

