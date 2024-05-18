السبت، 10 ذو القعدة 1445 ، 18 مايو 2024

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عاجل.. لمدة 5 أيام.. توقعات بأمطار غزيرة على 9 محافظات بالباحة

هطول امطار وضباب
أمطار
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نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة.

أمطار غزيرة على الباحة:


وتشمل الحالة مدينة الباحة, ومحافظة العقيق, وبلجرشي, والقرى, والمندق, وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.اضافة اعلان
 وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ اليوم، وتستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى يوم الأربعاء القادم.

أمطار غزيرة على مكة والمدينة وجازان:


وقبل ساعات توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.
 كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.

طقس المملكة اليوم السبت:


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة باتجاه مضيق باب المندب.

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