السبت، 10 ذو القعدة 1445 ، 18 مايو 2024

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بعد وصول درجة الحرارة 45 مئوية.. الوطني للأرصاد يكشف التنوع المناخي لمدن المملكة

مركز الارصاد الوطني
الوطني للأرصاد
أ أ
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أعلن المركز الوطني للأرصاد تسجيل العديد من مدن المملكة درجات حرارة متفاوتة, رصدتها محطات المركز المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة.

درجات الحرارة بمدن المملكة:

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ووصلت إلى 45 درجة مئوية في منى وينبع, وبلغت أدناها بـ 18 درجة مئوية في مدينة طريف.
 وأوضح المتحدث الرسمي للمركز حسين بن محمد القحطاني أن التنوع الجغرافي للمملكة يسهم في تغير المناخ والطقس على مناطقها, حيث يمكن رصد ظواهر جوية مختلفة ما بين أمطار وانخفاض وارتفاع في درجات الحرارة على مناطق مختلفة.

ميزة التنوع المناخي في مدن المملكة:


وأضاف هذه الميزة تعطي فرصاً إيجابية للاستفادة من الطقس خاصة مع دخول فصل الصيف الحار, مما يمكن الاستفادة من المناطق المعتدلة والممطرة خاصة المصايف وكذلك سواحل شمال المملكة في الجوانب السياحية والترفيهية.
 وكان المركز الوطني للأرصاد قد أشار إلى أن الأول من شهر يونيو المقبل يشهد بداية دخول فصل الصيف, وسط مؤشرات لارتفاع درجات الحرارة على المنطقتين الشرقية والوسطى, مع توقعات بهطول أمطار أعلى من المعدل على مصايف المملكة.
 وتشير المؤشرات الأولية إلى أجواء شديدة الحرارة -بمشيئة الله-, مع إصدار المركز التقرير التفصيلي للملامح المناخية لفصل الصيف قريباً إن شاء الله.

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