عاجل.. أهم 10.. أجواء بهجة العيد بالمملكة وتحذير من استمرار هطول الأمطار

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





خادم الحرمين يؤدي صلاة عيد الفطر في قصر السلام بجدة



الأمير عبدالعزيز بن سعود: تطبيقات الذكاء الاصطناعي أسهمت في تعزيز قدرات رجال الأمن في الميدان



مدير مدرسة بالكويت يعايد على الطلاب بالنقود بطريقة غريبة ويثير الجدل



"ود ورحمة وفوز بالمأمول".. جموع المصلين يؤدون صلاة العيد بالمسجدين الحرام والنبوي



ولي العهد يؤدي صلاة عيد الفطر بالمسجد الحرام ويستقبل الأمراء والعلماء والمشايخ وكبار المسؤولين



شاهد.. صلاة عيد الفطر تحت زخات المطر في الرياض



عاجل.. الأحوال المدنية توجه بإجراء مهم.. سبب رفض الطلب بعد تجديد الهوية



توضيح مهم من هيئة العقار بشأن تعليق حجز المواعيد للمستفيدين



عاجل.. توقعات باستمرار هطول أمطار على الرياض حتى هذا الموعد من أيام العيد



"العين الساهرة" توجه ضربات موجعة لتجار "السموم" في أول أيام العيد

