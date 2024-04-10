عاجل.. أهم 10.. أجواء بهجة العيد بالمملكة وتحذير من استمرار هطول الأمطار

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
خادم الحرمين يؤدي صلاة عيد الفطر في قصر السلام بجدة
أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر السلام بجدة، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك.. المزبد هنا
الأمير عبدالعزيز بن سعود: تطبيقات الذكاء الاصطناعي أسهمت في تعزيز قدرات رجال الأمن في الميدان
نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان .. المزيد هنا
مدير مدرسة بالكويت يعايد على الطلاب بالنقود بطريقة غريبة ويثير الجدل
أثار مدير مدرسة في الكويت الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو وهو يلقي الأموال على الطلاب من الطابق الثاني بمناسبة العيد.. المزيد هنا
"ود ورحمة وفوز بالمأمول".. جموع المصلين يؤدون صلاة العيد بالمسجدين الحرام والنبوي
أدى المسلمون صلاة عيد الفطر المبارك في المسجد الحرام وسط أجواء روحانية وإيمانية، حيث أمّ المصلين معالي.. المزيد هنا
ولي العهد يؤدي صلاة عيد الفطر بالمسجد الحرام ويستقبل الأمراء والعلماء والمشايخ وكبار المسؤولين
أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مكة المكرمة، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين الذين اكتظ بهم المسجد الحرام والساحات المحيطة به.. المزيد هنا
شاهد.. صلاة عيد الفطر تحت زخات المطر في الرياض
وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إقامة صلاة عيد الفطر المبارك تحت زخات أمطار الخير، في أحد المساجد، في العاصمة الرياض صباح اليوم الأربعاء.. المزيد هنا
عاجل.. الأحوال المدنية توجه بإجراء مهم.. سبب رفض الطلب بعد تجديد الهوية
تفاعلت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مع استفسارات وتساؤلات المستفيدين بشأن تجديد الهوية الوطنية وسبب رفض الطلب .. المزيد هنا
توضيح مهم من هيئة العقار بشأن تعليق حجز المواعيد للمستفيدين
تفاعلت الهيئة العامة لعقارات الدولة مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن تعليق حجز المواعيد للمستفيدين.. المزيد هنا
عاجل.. توقعات باستمرار هطول أمطار على الرياض حتى هذا الموعد من أيام العيد
قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إن هطول الأمطار على الرياض مستمر، بحسب توقعات المركز الوطني.. المزيد هنا
"العين الساهرة" توجه ضربات موجعة لتجار "السموم" في أول أيام العيد
وجهت الجهات المختصة ضربات أمنية موجعة ضد تجار ومروجي المواد المخدرة، في أول أيام عيد الفطر المبارك.. المزيد هنا