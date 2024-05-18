عاجل.. أهم 10.. ضبط المتحرش بامرأة في المدينة وتوضيح مهم من حساب المواطن وبشرى من المرور

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، السبت، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





هيئة العقار: إصدار 18 تشريعاً حتى الآن من أجل مستقبل العقار في المملكة



عاجل.. التقديم يبدأ غدًا.. الأمن العام يعلن عن وظائف مدنية عبر جدارات



خلال أسبوع.. ضبط 16023 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود



إغلاق جزئي لطريق الملك عبدالعزيز في الدمام.. تعرف على السبب



عاجل.. توضيح مهم من حساب المواطن بشأن اختلاف الحد الأدني من أسرة لأخرى



عاجل.. القبض على مقيم تحرش بامرأة في المدينة المنورة والتشهير به



هل يمكن عمل تفويض قيادة لشخص عليه إيقاف خدمات؟.. المرور يرد



الأمن العام يتيح خدمتي مزاد اللوحات للأفراد ونقلها بين المركبات عبر أبشر



عاجل.. بشرى للمقيمين والزوار بخصوص تخفيض المخالفات المرورية



متى يتم الإعلان عن مخططات الأراضي المجانية في القصيم؟

