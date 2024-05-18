عاجل.. أهم 10.. ضبط المتحرش بامرأة في المدينة وتوضيح مهم من حساب المواطن وبشرى من المرور

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، السبت، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
هيئة العقار: إصدار 18 تشريعاً حتى الآن من أجل مستقبل العقار في المملكة
اختتمت الهيئة العامة للعقار مشاركتها كشريك تشريعي في المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري سيريدو".. المزيد هنا
عاجل.. التقديم يبدأ غدًا.. الأمن العام يعلن عن وظائف مدنية عبر جدارات
أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية المدنية في الأمن العام عن توفر عدد من الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام عن طريق.. المزيد هنا
خلال أسبوع.. ضبط 16023 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود،. المزيد هنا
إغلاق جزئي لطريق الملك عبدالعزيز في الدمام.. تعرف على السبب
بدأت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة غداً، أعمال تطوير وتحسين الحركة المرورية.. المزيد هنا
عاجل.. توضيح مهم من حساب المواطن بشأن اختلاف الحد الأدني من أسرة لأخرى
تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع سؤال يقول :" تم رفع الحد 20 ألف ريال وأنا أقل من 20 ألف ومانزل ليه".. المزيد هنا
عاجل.. القبض على مقيم تحرش بامرأة في المدينة المنورة والتشهير به
قبضت شرطة منطقة المدينة المنورة، على المقيم من الجنسية البنجلاديشية "مد عبدالله المأمون"؛ لتحرشه بامرأة.. المزيد هنا
هل يمكن عمل تفويض قيادة لشخص عليه إيقاف خدمات؟.. المرور يرد
أكدت الإدارة العامة للمرور، أنه لا يمكن عمل تفويض قيادة سيارة لشخص عليه إيقاف خدمات.. المزيد هنا
الأمن العام يتيح خدمتي مزاد اللوحات للأفراد ونقلها بين المركبات عبر أبشر
أتاح الأمن العام خدمتي مزاد اللوحات للأفراد، ونقل اللوحات بين المركبات، والاستفادة من المزاد الإلكتروني.. المزيد هنا
عاجل.. بشرى للمقيمين والزوار بخصوص تخفيض المخالفات المرورية
أكدت الإدارة العامة للمرور، أن تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها يشمل المقيمين والزوار.. المزيد هنا
متى يتم الإعلان عن مخططات الأراضي المجانية في القصيم؟
تفاعل برنامج سكني مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن موعد الإعلان عن المخططات السكنية في جميع المناطق.. المزيد هنا