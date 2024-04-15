عاجل.. أهم 10.. موعد صرف راتب أبريل وتحذير الأرصاد وفاجعة طلاب سلطنة عمان

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تنبيه وتحذير بخصوص الاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%



تنبيه عاجل من "رافد" بخصوص التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل



الدفاع المدني يُحذر سكان هذه المناطق من استمرار هطول الأمطار الرعدية



تنبيه عاجل من "الموارد البشرية" بخصوص توطين وظائف مبيعات التأمين



عاجل.. كم يتبقى على صرف راتب شهر إبريل؟



عاجل.. توقف الدعم لتواجده خارج المملكة هل يحصل عليه بعد العودة؟.. رد من حساب المواطن



بشرى لهؤلاء المزارعين.. الأمن الغذائي تُطلق خدمة تفاعلية بـ 7 مميزات



عاجل.. التعليم تكشف عن 10 حالات لتعليق الدراسة أو تحويلها "عن بُعد"



عاجل.. التأمينات توضح الأسباب.. انتقل لمدينة جديدة وترك عمله وتم رفضه في ساند؟



ولي الأمر جازف بهم.. مفاجأة صادمة عن وفاة 10 طلاب في سيول سلطنة عمان

