عاجل.. أهم 10.. موعد صرف راتب أبريل وتحذير الأرصاد وفاجعة طلاب سلطنة عمان

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار اليوم الإثنين.
تنبيه وتحذير
بخصوص الاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%
أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه لا يُشترط التقديم أو التسجيل للاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها قبل تاريخ 18/ 4/ 2024م بنسبة (50%).. المزيد هنا
تنبيه عاجل من "رافد" بخصوص التسجيل
في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل
دعت شركة تطوير لخدمات النقل "رافد" - الشريك الإستراتيجي لوزارة التعليم في تقديم خدمة النقل المدرسي.. المزيد هنا
الدفاع المدني يُحذر سكان هذه المناطق من
استمرار هطول الأمطار الرعدية
دعت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الاثنين، إلى الحيطة والحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.. المزيد هنا
تنبيه عاجل من "الموارد البشرية"
بخصوص توطين وظائف مبيعات التأمين
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع هيئة التأمين، عن بدء سريان قرار توطين وظائف.. المزيد هنا
عاجل.. كم يتبقى على صرف راتب شهر إبريل؟
ترتبط الأعياد عادة بتزايد الإنفاق، مما يفسر الاهتمام المتزايد بمعرفة موعد صرف راتب شهر إبريل من قبل الكثيرين.. المزيد هنا
عاجل.. توقف الدعم لتواجده خارج المملكة هل
يحصل عليه بعد العودة؟.. رد من حساب المواطن
تقضي لوائح وأنظمة ضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج "حساب المواطن" بوقف الدعم عن المتواجدين خارج المملكة.. المزيد هنا
بشرى لهؤلاء المزارعين.. الأمن الغذائي تُطلق
خدمة تفاعلية بـ 7 مميزات
أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن إطلاق خدمة تفاعلية عن طريق برنامج "whatsapp" التفاعلي من خلال الرقم "00966556085234".. المزيد هنا
عاجل.. التعليم تكشف عن 10 حالات لتعليق الدراسة أو تحويلها "عن بُعد"
كشفت وزارة التعليم عن الحالات التي يتم فيها تعليق العمل في المبنى التعليمي والانتقال من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بُعد.. المزيد هنا
عاجل.. التأمينات توضح الأسباب.. انتقل لمدينة جديدة وترك عمله وتم رفضه في ساند؟
تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات مع استفسار أحد المستفيدين بشأن رفضه في ساند بعد انتقاله لمدينة جديدة وتركه لعلمه.. المزيد هنا
ولي الأمر جازف بهم.. مفاجأة صادمة عن وفاة 10 طلاب في سيول سلطنة عمان
عمّت حالة من الحزن مواقع التواصل الاجتماعي، عقب وفاة 10 طلاب غرقاً في مياه السيول التي تشهدها سلطنة عمان، اليوم الإثنين.. المزيد هنا