عاجل.. أهم 10.. بشرى "التأمينات" والعيد الأربعاء واستمرار هطول الأمطار

أ أ

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل.. الصرف مقدمًا.. بشرى من "التأمينات" حول معاشات إبريل ومايو



"التجارة" تواصل جولاتها الرقابية على منافذ بيع زكاة الفطر ومستلزمات العيد (فيديو)



توجيه مهم من الأراضي البيضاء لملاك الأراضي للاستفادة من آليات الدعم



عاجل.. بعد توحيد موعد الصرف.. توضيح مهم من "التأمينات" بخصوص الحسم من المعاشات



أمطار وبرد وسيول.. "الحصيني" يُحذر سكان الرياض وهذه المناطق من تقلبات حتى الثلاثاء



قرار عاجل من وزير الشؤون الإسلامية بشأن صلاة عيد الفطر



عاجل.. تعذر رؤية هلال شهر شوال في تمير.. والأربعاء أول أيام عيد الفطر



عاجل.. "الموارد" ترد على إعادة العمل بنظام الضمان الاجتماعي السابق



عاجل.. نزلت له دفعة أبريل في حساب المواطن ولم يجدها بالصراف .. ماذا يفعل؟



بعد تداول مقطع فيديو.. تنبيه مهم من خبراء الإرشاد لمزارعي الحبحب بشأن حشرة بق النبات

