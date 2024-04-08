عاجل.. أهم 10.. بشرى "التأمينات" والعيد الأربعاء واستمرار هطول الأمطار

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
عاجل.. الصرف
مقدمًا.. بشرى من "التأمينات" حول معاشات إبريل ومايو
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد إيداع صرف معاشات شهر إبريل لمتقاعدي ومستفيدي أنظمة التقاعد المدني والعسكري.. المزيد هنا
"التجارة"
تواصل جولاتها الرقابية على منافذ بيع زكاة الفطر ومستلزمات العيد (فيديو)
تواصل وزارة التجارة تنفيذ جولاتها الرقابية على منافذ بيع زكاة الفطر، ومحال مستلزمات العيد، التي يكثر الإقبال.. المزيد هنا
توجيه مهم من
الأراضي البيضاء لملاك الأراضي للاستفادة من آليات الدعم
كشف برنامج الأراضي البيضاء عن فوترة ما يزيد عن 332 مليون م2 من مساحات الأراضي البيضاء في المرحلتين الأولى والثانية خلال الربع الأول لعام 2024.. المزيد هنا
عاجل.. بعد
توحيد موعد الصرف.. توضيح مهم من "التأمينات" بخصوص الحسم من المعاشات
من بين الاستفسارات والتساؤلات المتكررة عقب قرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتعديل.. المزيد هنا
أمطار وبرد
وسيول.. "الحصيني" يُحذر سكان الرياض وهذه المناطق من تقلبات حتى
الثلاثاء
حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، سكان الرياض والمناطق "الوسطى والجنوبية والشرقية" من تقلبات جوية وأمطار غزيرة وسيول من اليوم حتى غد الثلاثاء.. المزيد هنا
قرار عاجل من
وزير الشؤون الإسلامية بشأن صلاة عيد الفطر
وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، فروع الوزارة في مناطق المملكة.. المزيد هنا
عاجل.. تعذر
رؤية هلال شهر شوال في تمير.. والأربعاء أول أيام عيد الفطر
أعلن مرصد تمير تعذر رؤية هلال شهر شوال، اليوم الاثنين، وأن غدًا الثلاثاء المتمم لشهر رمضان، وفي انتظار الإعلان الرسمي.. المزيد هنا
عاجل.. "الموارد" ترد على إعادة العمل بنظام الضمان الاجتماعي السابقنظام الضمان المطور، هو برنامج تم وضعه بموجب التشريعات من أجل تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.. المزيد هنا
عاجل.. نزلت له دفعة أبريل في حساب المواطن ولم يجدها بالصراف .. ماذا يفعل؟
تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار لمواطن لم يجد دفعة أبريل في الصراف الآلي، رغم اعتمادها من برنامج حساب المواطن.. المزيد هنا
بعد تداول مقطع فيديو.. تنبيه مهم من خبراء الإرشاد لمزارعي الحبحب بشأن حشرة بق النبات
وجه خبراء بمنصة الإرشاد الزراعي نصيحة لمزارعي الحبحب بضرورة الإسراع بمكافحة حشرة بق النبات، وحشرة سوسة البطيخ بالمبيدات الموصى بها للحد من أضرارهما على المحصول.. المزيد هنا