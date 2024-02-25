عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في أحد الجناة بتبوك وسبب إيقاف الصرف في حساب المواطن

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
عاجل.. مفاجأة
حول عدد أيام الدراسة في شهر رمضان
يبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد المقبل، ويستمر لأكثر من 3 شهور.. المزيد هنا
بيان عاجل لـ
"الجوازات" بشأن التأخر في إصدار إقامة العاملة المنزلية
أصدرت المديرية العامة للجوازات توضيحًا بشأن التأخر في إصدار إقامة العاملة المنزلية.. المزيد هنا
عاجل.. ارتكب
جريمة وحشية.. تنفيذ حكم الشرع بأحد المواطنين في "تبوك"
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة تبوك، فيما يلي نصه.. المزيد هنا
تبدأ بهذا
الموعد.. "الأرصاد" يُحذر من تقلبات جوية على معظم المناطق
حذر المركز الوطني للأرصاد، من تقلبات جوية تشهدها معظم مناطق المملكة.. المزيد هنا
تجري أنهارًا..
شاهد قوة السيول شرق طريف شمال المملكة
استمرارًا للتقلبات الجوية على مناطق شمال المملكة، جرت اليوم الأحد، سيول قوية كالأنهار في محافظة طريف، نتيجة تساقط أمطار غزيرة على منطقة الحدود الشمالية.. المزيد هنا
عاجل.. 48 ساعة
على إيداع راتب فبراير للموظفين الحكوميين
يتبقى 48 ساعة فقط على موعد إيداع راتب شهر فبراير 2024، للموظفين بالقطاع الحكومي.. المزيد هنا
متى يتوقف صرف
معاشات الضمان الاجتماعي؟.. 3 حالات تعرف عليها
تملك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الحق في وقف صرف معاشات الضمان الاجتماعي، وذلك عند الإخلال بشرط من الشروط.. المزيد هنا
4 أسئلة تشغل الملايين من مستفيدي حساب المواطن
نشر حساب المواطن، "إنفوجراف" عبر حسابه في منصة "إكس" يتضمن أبرز أربعة أسئلة تشغل اهتمام المسجلين ببرنامج الدعم.. المزيد هنا
قبل الشراء لشهر رمضان.. تعرف على أبرز علامات فساد التمر
مع اقتراب شهر رمضان، يزداد الإقبال على شراء التمر بمختلف أنواعه، حيث يحل ضيفًا على مائدة الإفطار طوال شهر الصيام.. المزيد هنا
عاجل.. مع اقتراب رمضان "شبيه الحري" نوع جديد ينتشر بأسواق المملكة بأسعار تصل 470 ريالا
ظهر نوع جديد من المواشي يطلق عليه "شبيه الحري" حيث كثر الإقبال عليه مع ترويج أسعار الأغنام له عبر مقارنته بـ"الحري".. المزيد هنا