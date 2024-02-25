عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في أحد الجناة بتبوك وسبب إيقاف الصرف في حساب المواطن

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل.. مفاجأة حول عدد أيام الدراسة في شهر رمضان



بيان عاجل لـ "الجوازات" بشأن التأخر في إصدار إقامة العاملة المنزلية



عاجل.. ارتكب جريمة وحشية.. تنفيذ حكم الشرع بأحد المواطنين في "تبوك"



تبدأ بهذا الموعد.. "الأرصاد" يُحذر من تقلبات جوية على معظم المناطق



تجري أنهارًا.. شاهد قوة السيول شرق طريف شمال المملكة



عاجل.. 48 ساعة على إيداع راتب فبراير للموظفين الحكوميين



متى يتوقف صرف معاشات الضمان الاجتماعي؟.. 3 حالات تعرف عليها



4 أسئلة تشغل الملايين من مستفيدي حساب المواطن



قبل الشراء لشهر رمضان.. تعرف على أبرز علامات فساد التمر



عاجل.. مع اقتراب رمضان "شبيه الحري" نوع جديد ينتشر بأسواق المملكة بأسعار تصل 470 ريالا

