الجمعة، 09 ذو القعدة 1445 ، 17 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أخوة وتلاحم.. ولي العهد يستقبل أصحاب السمو وجمعًا من المواطنين في الشرقية (صور)

ولي العهد في الشرقية
ولي العهد في الشرقية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

 استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر الخليج بالدمام اليوم الجمعة، أصحاب السمو الأمراء والفضيلة العلماء والمعالي، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه - رعاه الله .اضافة اعلان
 وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.




أصحاب السمو والفضيلة والمعالي يتشرفون بالسلام على ولي العهد

 ثم تشرف الحضور بالسلام على سمو ولي العهد.
 حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة.




وصاحب السمو الأمير مشاري بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن جلوي.




وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.




وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فهد بن منصور بن جلوي.
وصاحب السمو الأمير سلطان بن تركي بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الأحساء.




وصاحب السمو الأمير فيصل بن فهد بن سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني.
وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن طلال بن سعود بن عبدالعزيز.


وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن فرحان محافظ حفر الباطن، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن سعد بن جلوي.
وصاحب السمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن سعد بن جلوي، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن أحمد بن سعود بن عبدالعزيز.




وصاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن جلوي، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله بن جلوي.

اقرأ أيضا

تقلبات جوية.. شاهد قوة جريان سيول الهضب شمال سراة عبيدة بعسير

بهذا الموعد.. "الأرصاد" يُحذر من طقس شديد الحرارة على هذه المناطق

عاجل.. تحذير من تناول لحوم المواشي في هذه الفترة (فيديو)

عاجل.. مشاريع إسكانية لذوي الإعاقة ومحظورات إنهاء عقود العمل

التفاصيل كاملة.. هيئة الصحة العامة تتقصى المخاطر والأمراض المعدية بالمملكة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

خادم الحرمين وولي العهد 12:00 م الخميس، 16 مايو 2024

بتوجيه خادم الحرمين.. ولي العهد يغادر لترؤس وفد المملكة في القمة العربية بالبحرين

ولي العهد 3:12 م الأحد، 12 مايو 2024

برعاية ولي العهد.. "سدايا " تنظم القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الرياض

ا 4:30 م السبت، 04 مايو 2024

بدء حملة لرصد وإزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط بالدمام

عاصفة رعدية 10:28 م الجمعة، 03 مايو 2024

سفارة المملكة في تنزانيا تحذر المواطنين من التواجد بهذه المناطق