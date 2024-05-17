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بهذا الموعد.. "الأرصاد" يُحذر من طقس شديد الحرارة على هذه المناطق

ؤ لاء
متحدث الأرصاد
أ أ
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كشف المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، عن المناطق التي ستشهد طقس شديد الحرارة خلال الصيف.

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طقس شديد الحرارة على هذه المناطق

وفي تصريحات لـ "الإخبارية"، بين أن مؤشرات الأولية تشير إلى طقس شديد الحرارة على المناطق الشرقية والوسطى في فصل صيف هذا العام.
وأضاف أن هذه المناطق سجلت خلال الـ 4 سنوات الماضية درجات حرارة قياسية، وأن محافظة الدمام "الشرقية" سجلت درجات حرارة لامست الـ 50 درجة في أكثر من يوم في فصل الصيف  العام الماضي.


المناطق الشرقية في المملكة هي الأكثر سخونة

ونوه إلى أن المناطق الشرقية في المملكة هي الأكثر سخونة في فصل الصيف كما أن المناطق الشمالية الأكثر برودة في فصل الشتاء.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن 1 يونيو القادم يُعد بداية دخول فصل الصيف.
وأشار إلى أن هناك توقعات ومؤشرات لارتفاع كبير في درجات الحرارة على المنطقتين الشرقية والوسطى؛ بينما تنبأ بهطول أمطار أعلى من المعدل على مصائف المملكة.

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