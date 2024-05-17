تقلبات جوية.. شاهد قوة جريان سيول الهضب شمال سراة عبيدة بعسير

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نتيجة
لغزارة الأمطار المتساقطة على منطقة عسير، جرت السيول المتدفقة بالهضب مع تقلبات
جوية بمحافظة سراة عبيدة.
قوة جريان سيول
الهضب شمال سراة عبيدة بعسيروأظهر
مقطع فيديو متداول على مواقع الاتواصل الاجتماعي، قوة جريان سيول الهضب شمال سراة عبيدة
بعسير.
أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيولوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني
للأرصاد بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى
جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق
جازان، عسير والباحة.
📍سيول الهضب شمال #سراة_عبيدة بمنطقة #عسير— طقس (@tqqs) May 16, 2024
الخميس ٨ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ
16 مايو 2024م
📸 | ماجد القحطاني
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في حين تكون خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق الشرقية، نجران والأجزاء الشرقية من مكة المكرمة والمدينة المنورة.