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تقلبات جوية.. شاهد قوة جريان سيول الهضب شمال سراة عبيدة بعسير

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سيول الهضب
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نتيجة لغزارة الأمطار المتساقطة على منطقة عسير، جرت السيول المتدفقة بالهضب مع تقلبات جوية بمحافظة سراة عبيدة.

قوة جريان سيول الهضب شمال سراة عبيدة بعسيراضافة اعلان

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع الاتواصل الاجتماعي، قوة جريان سيول الهضب شمال سراة عبيدة بعسير.


أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.

 في حين تكون خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق الشرقية، نجران والأجزاء الشرقية من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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