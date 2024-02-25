تبدأ بهذا الموعد.. "الأرصاد" يُحذر من تقلبات جوية على معظم المناطق

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حذر المركز الوطني للأرصاد، من تقلبات جوية تشهدها معظم مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن التقلبات الجوية متوقعة ابتداءً من مساء بعد غد الثلاثاء القادم على معظم المناطق.





انخفاض ملموس في درجات الحرارة



وأشار إلى نشاطٍ للرياح المثيرة للغبار، مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة على المناطق الشمالية، ⁠وهطول أمطار رعدية على مناطق شمال وشرق المملكة.

سحب ممطرة ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الشرقية.

وبين أن الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي تبوك، والمدينة المنورة.

أجواء باردة على مناطق شمال المملكة



فيما حذر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني من موجة برد أخرى هي أقوى من سابقتها وربما تكون أقوى موجة برد لهذا العام 1445هـ على المناطق الشمالية، تمتد إلى شمالي الوسطى والشرقية ولكن بصورة أقل.





موجة برد قوية حتى السبت على هذه المناطق



ومن المتوقع أن تستمر موجة البرد حتى السبت 21 من شعبان 1445هـ، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين الصفر أو قريب من الصفر المئوي على المناطق الشمالية مع فرصة تشكل الصقيع.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.