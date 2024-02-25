عاجل.. مفاجأة حول عدد أيام الدراسة في شهر رمضان

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الفصل الدراسي الثالث يبدأ الأحد المقبل
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يبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد المقبل، ويستمر لأكثر من 3 شهور.
إذ من المقرر أن يبدأ في 22 / 8 / 1445هـ الموافق 3 / 3 / 2024م، وينتهي بنهاية دوام يوم الاثنين 4 / 12 / 1445هـ الموافق 10 / 6 / 2024م.اضافة اعلان

إجازة عيد الفطر للطلاب 

ويتضمن التقويم الدراسي 1445، عدد 10 إجازات رسمية للطلاب، منها إجازة عيد الفطر المبارك التي تبدأ من يوم الجمعة 1445/9/19هـ، وتستمر إلى الأحد 1445/10/5هـ.
ويعني ذلك أن عدد أيام الدراسة طيلة شهر رمضان المبارك ستستمر لمدة 14 يومًا فقط.
ويتضمن الفصل الدراسي الثالث إجازة نهاية أسبوع مطولة تبدأ من الخميس 1445/10/23هـ، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، الذي يصادف يوم الجمعة الموافق 1445/10/24هـ.

إجازة نهاية العام الدراسي

ومن المقرر أن تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ إلى يوم السبت 1446/2/13هـ.
يشار إلى أن التقويم الدراسي للعام 1445ھ يشتمل على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.

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