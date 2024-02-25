تجري أنهارًا.. شاهد قوة السيول شرق طريف شمال المملكة

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استمرارًا
للتقلبات الجوية على مناطق شمال المملكة، جرت اليوم الأحد، سيول قوية كالأنهار في محافظة
طريف، نتيجة تساقط أمطار غزيرة على منطقة الحدود الشمالية.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول بطريف بعد أمطار شمالية وتقلبات جوية وطقس غير مستقر.
أمطار
وضباب ورياح متربة على معظم المناطقوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون السماء
غائمة جزئيًا إلى غائمة.
📍سيول شرق #طريف— طقس (@tqqs) February 25, 2024
الأحد ١٥ شــعــبان ١٤٤٥هـ
25 فبراير 2024م
من | فهد الشنيفي
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سحب
ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطقوأوضح
المركز أن هذه الحالة يتخللها سحب ممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية
الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الشرقية.
رياح
متربة وانخفاض درجات الحرارةفي
حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير،
الباحة، ومكة المكرمة خاصة الشرقية منها، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض ونجران.
مع انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.