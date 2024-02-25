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تجري أنهارًا.. شاهد قوة السيول شرق طريف شمال المملكة

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سيول طريف
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استمرارًا للتقلبات الجوية على مناطق شمال المملكة، جرت اليوم الأحد، سيول قوية كالأنهار في محافظة طريف، نتيجة تساقط أمطار غزيرة على منطقة الحدود الشمالية.اضافة اعلان
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول بطريف بعد أمطار شمالية وتقلبات جوية وطقس غير مستقر.

أمطار وضباب ورياح متربة على معظم المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة.

سحب ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة يتخللها سحب ممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الشرقية.

رياح متربة وانخفاض درجات الحرارة

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة خاصة الشرقية منها، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض ونجران.
مع انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

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