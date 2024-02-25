تجري أنهارًا.. شاهد قوة السيول شرق طريف شمال المملكة

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استمرارًا للتقلبات الجوية على مناطق شمال المملكة، جرت اليوم الأحد، سيول قوية كالأنهار في محافظة طريف، نتيجة تساقط أمطار غزيرة على منطقة الحدود الشمالية.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول بطريف بعد أمطار شمالية وتقلبات جوية وطقس غير مستقر.





أمطار وضباب ورياح متربة على معظم المناطق





الأحد ١٥ شــعــبان ١٤٤٥هـ

25 فبراير 2024م

من | فهد الشنيفي

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. pic.twitter.com/l2BV7SLcRH 📍سيول شرق #طريف الأحد ١٥ شــعــبان ١٤٤٥هـ25 فبراير 2024ممن | فهد الشنيفي February 25, 2024

سحب ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق



رياح متربة وانخفاض درجات الحرارة



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة.وأوضح المركز أن هذه الحالة يتخللها سحب ممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الشرقية.في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة خاصة الشرقية منها، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض ونجران.مع انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.