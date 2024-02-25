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صحيفة تواصل الالكترونية

4 أسئلة تشغل الملايين من مستفيدي حساب المواطن

حساب المواطن
حساب المواطن
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نشر حساب المواطن، "إنفوجراف" عبر حسابه في منصة "إكس" يتضمن أبرز أربعة أسئلة تشغل اهتمام المسجلين ببرنامج الدعم.

ما شروط الأهلية؟اضافة اعلان

1- أن يكون المستفيد الرئيس سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك حاملو بطاقات التنقل.
2- الإقامة داخل المملكة، وألا يكون سجينًا أو في أحد مراكز الإيواء.
3- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

طريقة تعديل البيانات في البوابة الإلكترونية؟

في حال طرأ أي تغيير على البيانات يمكن تعديلها من خلال أيقونة (ملف المستفيدين بيانات عامة)، وتعديل البيانات ثم الضغط على الحفظ.

هل يتم الخصم في حال تواجد المستفيد خارج المملكة؟

يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيس أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يومًا. 
وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يومًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية، سواءً بشكل متواصل أو متقطع، يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن، وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي.

ما طريقة إضافة التابعين؟ 

يمكن إضافة التابعين عن طريق الحساب من خلال (ملف المستفيد - التابعين) والضغط على "جلب التابعين" من مركز المعلومات الوطني، أو عن طريق إضافة بيانات التابعين يدويًا من خلال الضغط على "إضافة تابعين".

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