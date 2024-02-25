عاجل.. 48 ساعة على إيداع راتب فبراير للموظفين الحكوميين

يتبقى 48 ساعة فقط على موعد إيداع راتب شهر فبراير 2024، للموظفين بالقطاع الحكومي.
ووفقًا لمواعيد صرف الرواتب المحددة سلفًا من جانب وزارة المالية، فإنه سيتم إيداع الرواتب للموظفين الحكوميين لهذا الشهر يوم الثلاثاء 27 من فبراير.
توحيد موعد صرف الرواتب
وعلى ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2028، تم توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.
في حين تم توحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.
حالات تبكير أو تأجيل صرف الرواتب
ووفقًا لوزارة المالية، فإنه إذا صادف يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.
مواعيد صرف الرواتب لعام 2024
وفيما يلي مواعيد صرف الرواتب لعام 2024:
راتب يناير
الأحد 28/01/2024م – 16/7/1445هـ
راتب فبراير
الثلاثاء 27/02/2024م – 17/8/1445هــ
راتب مارس
الأربعاء 27/03/2024م – 17/9/1445هـ
راتب أبريل
الأحد 28/04/2024م – 19/10/1445هـ
راتب مايو
الإثنين 27/05/2024م – 19/11/1445هـ
راتب يونيو
الخميس 27/06/2024م – 21/12/1445 هـ
راتب يوليو
الأحد 28/07/2024م – 22/1/1446 هـ
راتب أغسطس
الثلاثاء 27/08/2024م – 23/2/1446 هـ
راتب سبتمبر
الخميس 26/09/2024 – 23/3/1446هـ
راتب أكتوبر
الأحد 27/10/2024 – 24/4/1446هـ
راتب نوفمبر
الأربعاء 27/11/2024 – 25/5/1446هـ
راتب ديسمبر
الخميس 26/12/2024- 25/6/1446هـ