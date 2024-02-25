قبل الشراء لشهر رمضان.. تعرف على أبرز علامات فساد التمر

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مع اقتراب شهر رمضان، يزداد الإقبال على شراء التمر بمختلف أنواعه، حيث يحل ضيفًا على مائدة الإفطار طوال شهر الصيام.

والإفطار على الرطب أو التمر سنة مستحبة، لما جاء عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء، كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور".

ويشتهر التمر بقيمته الغذائية العالية، فهو يحتوي على الكثير من السكر الذي يصبح أكثر تركيزًا بعد التجفيف كما أنه يستخدم في تصنيع الكعك، والحلويات، وحتى بعض الوصفات الغذائية الأخرى.





مدة صلاحية التمر



أبرز فساد علامات التمر



التغيير في نكهة التمر



التغيير في اللون



نمو العفن



الحشرات



ويمكن أن تختلف مدة صلاحية التمور حسب تنوعها وحالتها وقت الشراء. فالتمور الطازجة مدة صلاحيتها أقل من التمور المجففة، لأن الأخيرة تحتوي على رطوبة أقل وتركيز سكر أعلى.بشكل عام، يمكن أن تبقى التمور الطازجة صالحة لمدة تصل إلى ستة أشهر في الثلاجة في حاوية مغلقة وتبقى مجمدة لمدة عام كامل. ويمكن الاحتفاظ بالتمر المجفف في مخزن المؤن لديك لمدة ستة أشهر، وفي الثلاجة لضعف هذه المدة.وينصح خصوصًا بمراقبة تغير اللون، والتأكد من العفن ليس فقط من الخارج، ولكن أيضًا من الداخل، ويمكنك الاعتماد في ذلك على حاسة الشم لديك، للتأكد مما إذا كانت التمور فاسدة من خلال فتح واحدة منها وشم راحتها.وفيما يلي أبرز التغييرات التي تشير إلى فساد التمر وعدم صلاحيته:عندما يكون طعم التمر حمضيًا أو مريرًا، فإن هذه علامة على فساده. ويمكنك التأكد من عدم صلاحيته عندما تشتم رائحة مخمرة أو رائحة كريهة لا تشبه رائحة التمر المعتادة.عندما تلاحظ تغيرًا في لون الثمرة من الداخل والخارج، سواء تغير لونها أو أصبح أغمق، فإن هذه علامة على فساد التمر.يحتوي التمر على نسبة مياه أقل من الفواكه الأخرى، كما أن التمر شبه المجفف يحتوي على كمية أقل من الماء. وفرصة نمو العفن على التمور أقل من المنتجات الأخرى، ولكن عندما ترى العفن ينمو على قشره، لا تتردد في التخلص منه.بسبب محتوى السكر الطبيعي المرتفع في الثمار، يمكن أن تجذب التمور الزوار غير المرغوب فيها، مثل العث والحشرات والفطريات، أثناء النضج والحصاد وما بعد الحصاد والتخزين. من الأفضل وضع التمر في حاوية مغلقة أو كيس مفرغ من الهواء لإبعاد هذه الحشرات.قبل تناول التمر، دقق في طبقة الجلد الخارجية للثمرة. وإذا لاحظت أي بقع بنية صغيرة، فمن المحتمل أن تكون هناك حشرات فيها، وبالإمكان فتحها لمزيد من التأكد.