عاجل.. ارتكب جريمة وحشية.. تنفيذ حكم الشرع بأحد المواطنين في "تبوك"

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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة تبوك، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى" الآية.

وقال تعالى: "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)".





مواطن يرتكب جريمة وحشية في تبوك



تنفيذ حكم الشرع بأحد المواطنين في تبوك



أقدم / عبدالرحمن بن عبدالله بن كرامة الصيعري - سعودي الجنسية -، على قتل / رائد بن علي بن محمد كعبي - سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه بأداة حادة في رقبته مما أدى إلى وفاته.وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه.وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / عبدالرحمن بن عبدالله بن كرامة الصيعري - سعودي الجنسية - يوم الأحد 15 / 8 / 1445هـ الموافق 25 / 2 / 2024م بمنطقة تبوك.ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.والله الهادي إلى سواء السبيل.