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صحيفة تواصل الالكترونية

بيان عاجل لـ "الجوازات" بشأن التأخر في إصدار إقامة العاملة المنزلية

-الجوازات ..
الجوازات
أ أ
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أصدرت المديرية العامة للجوازات توضيحًا بشأن التأخر في إصدار إقامة العاملة المنزلية.

بيان لـ "الجوازات" بشأن التأخر في إقامة العاملة المنزلية  اضافة اعلان

جاء ذلك خلال ردها على مستفيد يؤكد استقدامه عاملة منزلية وتأخر في إصدار الإقامة أكثر من ٩٠ يومًا، وكيف يسدد غرامة التأخير.
وأوضحت "الجوازات" أنه يمكن استخدام الهوية الرقمية على الأجهزة الذكية، مؤكدة أنه لا يحتاج إلى مراجعة إدارة الجوازات لطباعة هوية مقيم.
وبينت أنه يمكن طلب طباعة هوية مقيم عبر خدمة توصيل الوثائق في منصة أبشر.
كما يمكن معرفة الغرامة وسدادها عبر خدمة سداد المدفوعات الحكومية من خلال الحساب البنكي.

طريقة إصدار إقامة لعاملة منزلية بتأشيرة التأهيل الشامل

يأتي هذا في وقت أصدرت فيه "الجوازات"، توضيحًا بشأن طريقة إصدار إقامة لعاملة منزلية بتأشيرة صادرة من التأهيل الشامل.

إصدار هوية مقيم للأسرة والعمالة المنزلية

وأوضحت أن ذلك يتم عبر منصة "تواصل"، وهي خدمة إلكترونية تمكّن الفرد من إصدار هوية مقيم "إقامة" لأحد أفراد الأسرة أو للعمالة المنزلية المسجلين لديه إلكترونيًا عبر منصة أبشر، دون الحاجة لمراجعة الجهة".

خطوات طريقة إصدار إقامة لعاملة منزلية

1 - سجل الدخول باسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور عن طريق منصة أبشر.
2 - سيتم إرسال رسالة نصية لرقم الجوال المسجل في أبشر.
3 - اضغط على الخدمات الإلكترونية، واختر خدمات المكفولين.
4 - اختر (إصدار الإقامة) من القائمة.
5 - اقرأ تعليمات الخدمة، واضغط على (التالي).
6 - اختر المكفول المراد إصدار إقامة له.
7 - اضغط (إصدار).
8 - سيتم تسليم الإقامة من خلال خدمة توصيل الوثائق عبر البريد السعودي إلى عنوان واصل، إذا لم يكن لديك عنوان واصل، الرجاء إنشاء عنوان واصل من خلال الموقع الإلكتروني للبريد.

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