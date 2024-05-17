سيول وبرد.. أمطار غزيرة على اللحيان غرب العقيق بالباحة (فيديو)

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تساقطت
عصر اليوم الجمعة، كميات غزيرة من الأمطار على اللحيدان غرب محافظة العقيق، مع
تقلبات جوية ورياح وسيول جارية بمنطقة الباحة.
قوة جريان سيول
الهضب شمال سراة عبيدة بعسيروأظهر
مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، قوة الأمطار الغزيرة المتساقطة
على اللحيدان بالعقيق مع جريان السيول ورياح نشطة.
امطار غزيره على #اللحيان غرب محافظة #العقيق_الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) May 17, 2024
من ياسر الغامدي pic.twitter.com/CGn9XKUUdY
أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيولوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني
للأرصاد بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى
جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق
جازان، عسير والباحة.
في حين تكون خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق الشرقية، نجران والأجزاء الشرقية من مكة المكرمة والمدينة المنورة.