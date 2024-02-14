الأربعاء، 04 شعبان 1445 ، 14 فبراير 2024

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عاجل.. خبير طقس يُحذر من تقلبات جوية بعدة مناطق حتى هذا الموعد (فيديو)

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محلل الطقس عقيل العقيل
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حذر محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، من تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة.

تقلبات جوية متوقعة على معظم المناطقاضافة اعلان

وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أن الحالة متوقعة بسبب نشاط الرياح الجنوبية الغربية على معظم المناطق.

وأضاف أنه اليوم تم تسجيل ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بسبب نشاط للرياح الجنوبية والجنوبية الغربية، تساعد على حالة من عدم الاستقرار منتظرة خلال الـ 24 وحتى الـ 48 ساعة القادمة.


حالة مطرية غزيرة ورياح على هذه المناطق

وأشار إلى توقعات بهطول مكثف للأمطار مع تقلبات جوية تمتد حتى السبت القادم، تشمل منطقة تبوك، وكلما اتجهنا شرقًا حيث مناطق حائل والقصيم والرياض مع نشاط للرياح السطحية يشمل هذه المناطق مع شرق المدينة ومكة.

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك والجوف، تمتد إلى أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الرياض، والشرقية.

تساقط الثلوج الخفيفة مع تكون الضباب

 كما يستمر التوقع بتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك "علقان والظهر وجبل اللوز".


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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