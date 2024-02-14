عاجل.. خبير طقس يُحذر من تقلبات جوية بعدة مناطق حتى هذا الموعد (فيديو)

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حذر محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، من تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة.





تقلبات جوية متوقعة على معظم المناطق



حالة مطرية غزيرة ورياح على هذه المناطق



أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار



تساقط الثلوج الخفيفة مع تكون الضباب



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أن الحالة متوقعة بسبب نشاط الرياح الجنوبية الغربية على معظم المناطق.وأضاف أنه اليوم تم تسجيل ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بسبب نشاط للرياح الجنوبية والجنوبية الغربية، تساعد على حالة من عدم الاستقرار منتظرة خلال الـ 24 وحتى الـ 48 ساعة القادمة.وأشار إلى توقعات بهطول مكثف للأمطار مع تقلبات جوية تمتد حتى السبت القادم، تشمل منطقة تبوك، وكلما اتجهنا شرقًا حيث مناطق حائل والقصيم والرياض مع نشاط للرياح السطحية يشمل هذه المناطق مع شرق المدينة ومكة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك والجوف، تمتد إلى أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الرياض، والشرقية.كما يستمر التوقع بتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك "علقان والظهر وجبل اللوز".فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.