عاجل.. خبير طقس يُحذر من تقلبات جوية بعدة مناطق حتى هذا الموعد (فيديو)

أ أ
حذر
محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، من تقلبات جوية على معظم مناطق
المملكة.
تقلبات
جوية متوقعة على معظم المناطقوأوضح
في تصريحات لـ "الإخبارية"، أن الحالة متوقعة بسبب نشاط الرياح الجنوبية
الغربية على معظم المناطق.
فيديو | محلل الطقس عقيل العقيل: تقلبات جوية بسبب نشاط الرياح الجنوبية الغربية على معظم المناطق وارتفاع ملموس في درجات الحرارة#النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/kGufJBOZZR— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 14, 2024
وأضاف أنه اليوم تم تسجيل ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بسبب نشاط للرياح الجنوبية والجنوبية الغربية، تساعد على حالة من عدم الاستقرار منتظرة خلال الـ 24 وحتى الـ 48 ساعة القادمة.
حالة
مطرية غزيرة ورياح على هذه المناطقوأشار
إلى توقعات بهطول مكثف للأمطار مع تقلبات جوية تمتد حتى السبت القادم، تشمل منطقة تبوك، وكلما اتجهنا شرقًا حيث مناطق حائل والقصيم والرياض مع نشاط للرياح السطحية
يشمل هذه المناطق مع شرق المدينة ومكة.
أمطار
رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغباروفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لا تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار
على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم،
حائل، تبوك والجوف، تمتد إلى أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الرياض، والشرقية.
فيديو | محلل الطقس: أمطار متوسطة إلى غزيرة على حائل والحدود الشمالية وتبوك والقصيم والرياض#النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/XtRabrr6GA— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 14, 2024