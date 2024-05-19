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إنجاز جديد.. كلية طب الأسنان بجامعة "كاساو" تتصدر تصنيف ( فئة أ ) بين كليات المملكة

كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
أ أ
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حصلت كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية “ كاساو “، على تصنيف ( فئة أ ) من بين كليات طب الأسنان بالسعودية .اضافة اعلان

إنجاز لكلية طب الأسنان بجامعة “ كاساو “:


كما تميز خريجو الجامعة في اختبارات الرخصة المهنية للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بتحقيقهم أعلى معدل درجات في الاختبار من بين كليات طب الأسنان في جامعات المملكة منذ عام 2017 حتى يناير 2024، بالإضافة إلى المرتبة الأعلى في معدل الأداء العام.
وعد عميد كلية طب الأسنان بجامعة (كاساو) الدكتور علي الأحيدب هذا الإنجاز امتداداً للنجاحات التي يحققها طلاب وطالبات الكلية في مشاركاتهم بنسخ اختبار الرخصة المهنية للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مؤكداً الاهتمام البالغ من الجامعة بعزيز البرامج الأكاديمية من خلال مقررات حديثة ومتطورة تطبّق أعلى المعايير العالمية، وصوًلا إلى استقطاب المتميزين علميًا من مختلف جامعات المملكة، وابتعاثهم لأفضل الجامعات العالمية، الذي من شأنه أن يعزز جودة وكفاءة مخرجات الجامعة.

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