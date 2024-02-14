عاجل.. هل تؤثر وثيقة العمل الحر على دعم الضمان الاجتماعي؟

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من بين الأسئلة التي يطرحها مرارًا مستفيدو الضمان الاجتماعي، ما يتعلق منها بالتأثير المحتمل لاستخراج وثيقة العمل الحر على استحقاق المعاش.

لكن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قالت إنه لا تأثير لوثيقة العمل الحر على أهلية الضمان الاجتماعي.





وثيقة العمل الحر والضمان الاجتماعي



وعليكم السلام أهلاً بك ،

يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على وثيقة العمل الحر عند دارسة نتيجة الاهلية

، شاكرين لك . — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) February 14, 2024

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي



معاش الضمان الاجتماعي

