الأحد، 11 ذو القعدة 1445 ، 19 مايو 2024

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الديوان الملكي: خادم الحرمين استكمل الفحوصات الطبية.. والفريق الطبي قرر خضوعه في قصر السلام بجدة لبرنامج علاجي

خادم الحرمين -. تواصل..
خادم الحرمين الشريفين
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أصدر الديوان الملكي بياناً جاء فيه أنه : استكمل خادم الحرمين الشريفين الفحوصات الطبية التي أجريت في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، وقد تبين وجود التهاب في الرئة، وقرر الفريق الطبي خضوعه ـ حفظه الله ـ في قصر السلام بجدة لبرنامج علاجي عبارة عن مضاد حيوي حتى يزول الالتهاب بحول الله.اضافة اعلان

 وفي وقت سابق، صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
 " بيان من الديوان الملكي "
 تقرر أن يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - هذا اليوم الأحد 11 ذو القعدة 1445هـ الموافق 19 مايو 2024م فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، حيث يعاني - حفظه الله - ارتفاعاً في درجة الحرارة وألم في المفاصل، وقد ارتأى الفريق الطبي المعالج عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته.
 حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية.

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