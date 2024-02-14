الأربعاء، 04 شعبان 1445 ، 14 فبراير 2024

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عاجل.. غرامة انتهاء الرخصة ورسوم إجراءات المرور وترخيص المركبات بكل أنواعها

المرور السعودي -0- رخصة
المرور
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أعلنت الإدارة العامة للمرور عن فرض غرامة تأخير بمبلغ (١٠٠) ريال عن كل سنة أو جزء منها، بعد انقضاء مدة (٦٠) يومًا من تاريخ انتهاء الرخصة. اضافة اعلان


رسوم رخص سير ونقل ملكية المركبات 

وفيما يلي رسوم رخص سير ونقل ملكية المركبات بأنواعها:
رسم رخصة سير خاصة سنويًا 100ريال ،ورسم التجديد السنوي 100ريال، والتالف والمفقود 100ريال ،ونقل الملكية 150ريالاً.
رسم رخصة سير نقل خاصة سنويًا 200ريال،ورسم التجديد السنوي 200ريال، والتالف والمفقود 100ريال،ونقل الملكية 150ريالاً.
رسم رخصة سير حافلة خاصة سنويًا 200ريال، ورسم التجديد السنوي 200ريال، والتالف والمفقود 100ريال ،ونقل الملكية 150ريالاً.
رسم رخصة سير سيارة أجرة سنويًا 200ريال،ورسم التجديد السنوي 200ريال، والتالف والمفقود 100ريال ،ونقل الملكية 300ريال.
رسم رخصة سير نقل عام سنويًا 400ريال،ورسم التجديد السنوي 400 ريال، والتالف والمفقود 100ريال ،ونقل الملكية 300ريال.


رسوم رخص القيادة بأنواعها

فيما يلي رسوم رخص القيادة بأنواعها:
رسم رخصة قيادة خاصة سنويًا 40 ريالاً، ورسم التجديد السنوي 40 ريالاً، ورسم التالف والمفقود 100 ريال.
رسم رخصة قيادة عامة سنويًا 40 ريالاً، ورسم التجديد السنوي 40 ريالاً، ورسم التالف والمفقود 100 ريال.
رسم رخصة قيادة مركبات أشغال عامة سنويًا 100 ريال، ورسم التجديد السنوي 100 ريال، ورسم التالف والمفقود 100 ريال.
رسم رخصة قيادة دراجة آلية 20 ريالاً، ورسم التجديد السنوي 20 ريالاً، ورسم التالف والمفقود 100 ريال.
رسم تصريح قيادة مؤقت 100 ريال، ورسم التجديد السنوي 100 ريال.


رسوم لوحات المركبات بأنواعها

فيما يلي رسوم لوحات المركبات بأنواعها:
رسم لوحة سيارة خاصة سنويًا 100 ريال، ورسم التجديد السنوي 100 ريال.
رسم لوحة سيارة نقل خاص سنويًا 100 ريال، ورسم التجديد السنوي 100 ريال
رسم لوحة حافلة خاصة سنويًا 100 ريال، ورسم التجديد السنوي 100 ريال.
رسم لوحة سيارة أجرة سنويًا 100 ريال، ورسم التجديد السنوي 100 ريال.
رسم لوحة سيارة نقل عام 100 ريال، ورسم التجديد السنوي 100 ريال.
رسم لوحة حافلة عامة سنويًا 100 ريال، ورسم التجديد السنوي 100 ريال.
رسم لوحة دراجة آلية سنويًا 100 ريال، ورسم التجديد السنوي 100 ريال.
رسم لوحة مركبة أشغال عامة سنويًا 100 ريال، ورسم التجديد السنوي 100 ريال.
رسم لوحة مؤقتة سنويًا 300 ريال، ورسم التجديد السنوي 100 ريال.
رسم لوحة دبلوماسية أو قنصلية سنويًا 100 ريال، ورسم التجديد السنوي 100 ريال.
رسم لوحة تصدير سنويًا 100 ريال، ورسم التجديد السنوي 100 ريال.
رسم لوحة مقطورة أو نصف مقطورة سنويًا 100 ريال، ورسم التجديد السنوي 100 ريال.


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