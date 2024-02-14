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في 30 يومًا.. المملكة تحقق فائضًا بلغ 28 مليار ريال بالميزان التجاري

الهيئة العامة للإحصاء -- الاحصاء - التعداد
الهيئة العامة للإحصاء
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حقق الميزان التجاري في المملكة فائضاً بقيمة 27.831 مليار ريال في شهر نوفمبر 2023م، وفقًا للبيانات الأولية للتجارة الدولية الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء حديثاً.اضافة اعلان

حجم التجارة الدولية للمملكة:

وحسب البيان، فقد بلغ حجم التجارة الدولية للمملكة 162.128 مليار ريال، وبلغت الصادرات السلعية ما قيمته 94.980 مليار ريال من إجمالي حجم التجارة.
في حين بلغت الواردات السلعية 67.148 مليار ريال، وسجلت الصادرات الوطنية غير البترولية ما قيمته نحو 17.755 مليار ريال في نوفمبر 2023، شكلت ما نسبته 18.7% من إجمالي الصادرات.

كما سجلت الصادرات البترولية ما قيمته نحو 72.391 مليار ريال، شكلت ما نسبته 76.2% من إجمالي الصادرات، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 4.833 مليار ريال، شكلت ما نسبته 5.1% من إجمالي الصادرات.

مجموعة الدول الآسيوية:

وعلى صعيد متصل، تصدرت مجموعة الدول الآسيوية، عدا العربية والإسلامية، مجموعات الدول المُصدر لها في شهر نوفمبر، لتستحوذ على ما نسبته 56.3% من إجمالي الصادرات السلعية للمملكة بقيمة 53.433 مليار ريال.
وحلت مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثانياً كأكثر مجموعات الدول المصدر لها بنسبة 11.3% من إجمالي الصادرات السلعية، بقيمة بلغت 10.769 مليار ريال، وجاءت ثالثاً مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 10.9% من إجمالي الصادرات السلعية بقيمة بلغت 10.320 مليار ريال.

وفي جانب قائمة الصادرات حسب الدول، جاءت الصين في المرتبة الأولى كأكبر الدول المُصدر لها لتستحوذ على ما نسبته 17% من إجمالي الصادرات السلعية للمملكة، بقيمة 16.103 مليار ريال في شهر نوفمبر 2023م، فيما حلت اليابان ثانياً بقيمة 10.453 مليار ريال، بنسبة 11% من إجمالي الصادرات السلعية، وجاءت الهند كثالث الدول المُصدر لها بقيمة 10.292 مليار ريال، وبنسبة 10.8% من إجمالي الصادرات السلعية.

وعبرت الصادرات غير البترولية، شاملة إعادة التصدير، من خلال 30 منفذا جمركيا متنوعا ما بين بحري، وبري، وجوي، وبلغت قيمتها الأولية 22.588 مليار ريال، وحقق ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل أعلى قيمة بين جميع وسائل النقل المتاحة والمنافذ المختلفة، بقيمة بلغت 3.429 مليار ريال، وبنسبة 15.2%. من الإجمالي.

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