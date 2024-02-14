حساب المواطن يوضح كيفية إثبات استقلالية السكن

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كشف حساب المواطن عن كيفية إثبات الاستقلالية في السكن في ظل عدم وجود خانة لإرفاق عقد الإيجار.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال تم اختيار نوع المرفق "عقد ايجار ساري المفعول في منصة إيجار" ثم الضغط على أيقونة "حفظ".

وأضاف: "سيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه".



حياك الله ، في حال تم اختيار نوع المرفق "عقد ايجار ساري المفعول في منصة إيجار" ثم الضغط على أيقونة "حفظ" سيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 14, 2024

خطوات التسجيل في حساب المواطن:



المستهدفون من حساب المواطن

