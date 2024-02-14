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عاجل.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في جان بالمدينة المنورة ارتكب جريمة نكراء

وزارة الداخلية
الداخلية
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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بالمدينة المنورة، وفيما يلي نص البيان:
قال الله تعالى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.اضافة اعلان
وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
أقدم / محمد بن يحيى بن محمد سراج ـ سعودي الجنسية ـ على قتل / مهند بن إسماعيل العربي أبو القرون ـ سعودي الجنسية ـ وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته.
وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه, والحكم بقتله قصاصاً, وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / محمد بن يحي بن محمد سراج - سعودي الجنسية - يوم الأربعاء 4 / 8 / 1445هـ الموافق 14 / 2 / 2024 م بمنطقة المدينة المنورة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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