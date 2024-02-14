تعرف على الطلاب المسموح لهم بإجراء الاختبارات عن بُعد

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حددت وزارة التعليم، بداية الفصل الدراسي الثالث موعدًا للاختبارات البديلة في حال تعليق الاختبارات حضوريًا أو وجود حالات مرضية فردية للطلاب والطالبات.

وتقضي تعليمات الوزارة في حال تعذر إجراء الاختبارات حضوريًا، بعدم تحويل الاختبارات النهائية إلى اختبارات عن بُعد عبر منصة "مدرستي"/ كما يجرى عادة خلال الموسم الدراسي.

ولا يُسمح بتحويل الاختبارات النهائية عن بعد إلا في حالات محددة.





الطلاب الذين تمنعهم ظروفهم من أداء الاختبارات في المدرسة



ظروف طارئة تتسبب في الغياب الجماعي للطلاب



ومنحت وزارة التعليم، إدارات التعليم معالجة حالات الطلاب الذين تمنعهم ظروفهم من أداء الاختبارات في المدرسة بأعذار مقبولة، وفقًا للأنظمة والإجراءات التي وضعتها الوزارة لضمان سير وسلامة الاختبارات، وذلك في الحالات التالية:- الطالب الموقوف في السجن أو الإصلاحية يختبر خلال فترة انعقاد الاختبارات.- الطالب المريض ذو الظروف الطارئة أو المزمنة، وتمنعه ظروفه الصحية من الحضور للاختبار؛ تجري اختباراته في مقر تنويمه.- الطالب من ذوي الإقامة الطويلة في المنزل لظروف مرضية شديدة أو معدية ومن هم بحاجة إلى متابعة مستمرة في المنزل، ويعرضهم الخروج للخطر وحالاتهم تحت إشراف إحدى المستشفيات ولديهم تقرير معتمد.- الدارسون المرابطون على الحدود.- الطالب الذي يتعرض لظروف مرضية أو أسرية قاهرة تمنعه من الحضور خلال الفصل الدراسي.ويحق لمدير التعليم - بموافقة خطية منه - تقدير الظروف الطارئة التي تتسبب في حالات الغياب الجماعية للطلاب أيام الاختبارات بسبب السيول وما شابه وتستلزم تأجيل اختبارهم.ويحدد اختبار مواد أيام الغياب في وقت مناسب للطالب، أو يؤجل إلى موعد الاختبار البديل، إضافة الى أهمية تفعيل برنامج تقديم الخدمات التعليمية للطلاب المنومين في مراكز الأورام والمستشفيات ومن في حكمهم والاستفادة من الاختبارات الإلكترونية لهذه الفئة وللطلاب الخاضعين لجلسات العلاج الإشعاعي والكيماوي.