القبض على مخالفين لنظام البيئة في المدينة وإحباط تهريب مخدرات بـ"الدائر"

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تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمنطقة المدينة المنورة من القبض على مواطنين وهما: راكان حمدان الوافي، وأحمد حامد الوافي.



مخالفة الصيد دون ترخيص:



إحباط تهريب مخدرات في "الدائر":



التعاون مع الأمن:

