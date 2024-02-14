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قرار عاجل بإنشاء نيابة الملكية الفكرية

النيابة العامة - اخلال النظام - طائرة
النيابة العامة
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أقر مجلس النيابة العامة برئاسة  النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إنشاء "نيابة الملكية الفكرية".

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قرار عاجل بإنشاء نيابة الملكية الفكرية

وحسب "الرياض" فإن هذا القرار يأتي إنفاذًا للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء-حفظه الله- المتضمنة توفير بيئة متميزة لتقديم وتنظيم وتطوير الخدمات القضائية في مجالات الملكية الفكرية كونها أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ وتأكيداً للتكامل مع النيابة العامة في حوكمة العمل الجزائي المتصل بالملكية الفكرية لتحقيق العدالة الناجزة.

أهم اختصاصات نيابة الملكية الفكرية

وتختص هذه النيابة بالتحقيق وتحريك الدعوى الجزائية في القضايا المتصلة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية المقررة في نظام العلامات التجارية، ونظام حماية حقوق المؤلف، المحالة من هيئة الملكية الفكرية، إضافة لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية.

تقديم وتنظيم وتطوير الخدمات القضائية في مجالات الملكية الفكرية

كما تعزز هذه النيابات من تطوير العمل النيابي في الحماية العدلية الشاملة للملكية الفكرية، وتحظى تلك النيابات بكادر من المؤهلين من أعضاء النيابة العامة ممن تم تدريبهم واكتسابهم المهارات اللازمة وفق معايير الكفاءة القانونية للحماية الجنائية لحالات انتهاك حقوق الملكية الفكرية، بما يسهم في نمو الابداع والابتكار.


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