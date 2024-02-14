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عاجل.. "قوى" تكشف عن حالات إزالة الموظف من بيانات المنشأة

منصة قوى
منصة "قوى"
أ أ
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أكدت منصة "قوى" على صفحتها الرسمية في "إكس"، على أنه لا يتم إزالة الموظف من بيانات المنشأة إلا في 3 حالات فقط.

الحالات التي يتم فيها إزالة بيانات الموظف من المنشأة اضافة اعلان

- النقل إلى صاحب عمل آخر.
- الخروج النهائي ومغادرته خارج المملكة.
- تقديم طلب انقطاع عن العمل ولا يمكن إزالة التغيب بعد ذلك.

تسجيل العامل في التأمينات الاجتماعية رغم انقطاعه عن العمل

جاء ذلك ردًا على استفسار مواطن قال فيه: "عندي عامل منقطع عن العمل له حوالي شهر، ولم أستفد منه، وفجأة تصلني رسالة أنه تم تسجيله في التأمينات الاجتماعية ولا يمكن استبعاده.

هل يُشترط توثيق العقد في منصة قوى للتسجيل في التأمينات؟

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يتم تسجيل المشترك آليا في التأمينات بعد توثيق عقد المشترك عبر منصة قوى.
جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيد قال فيه : "تم إضافة موظف وإنشاء عقد له وتمت الموافقة على العقد عن طريق منصة قوى ولم يتم انعكاسه بالتأمينات الاجتماعية.. ما الحل؟".

التسجيل في التأمينات

وأجابت التأمينات، عبر حساب العناية بالعملاء "أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يتم تسجيل المشترك آليا في التأمينات بعد توثيق عقد المشترك عبر منصة قوى.

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