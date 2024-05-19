عاجل.. أهم 10.. بيان الديوان الملكي ومصير الرئيس الإيراني وتعديل تنظيم العمل المرن

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
عاجل.. الديوان
الملكي: تقرر أن يجري خادم الحرمين فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام
بجدة
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "بيان من الديوان الملكي ".. تقرر أن يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.. المزيد هنا
ولي العهد
يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي ويستعرضان الصيغة شبه النهائية لمشروعات
الاتفاقيات الإستراتيجية
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الظهران اليوم الأحد.. المزيد هنا
عاجل.. شروط
قبول المقيم خارج المملكة في حساب المواطن
كشف حساب المواطن، عن شروط القبول في برنامج الدعم للمقيمين خارج المملكة.
وقال ردًا على استفسار بهذا الخصوص.. المزيد هنا
مواعيد ما تبقى
من الفصل الدراسي الثالث والعودة للعام الدراسي الجديد 1446هـ
أوشك العام الدراسي 1445هـ على بلوغ محطة النهاية، فيما يتبقى أقل من شهر على الاختبارات والحصول على الإجازة الصيفية.. المزيد هنا
عاجل.. هل يتم
صرف راتب واحد أم راتبين قبل عيد الأضحى؟
غالبًا ما يكون الاهتمام أكبر بمعرفة مواعيد صرف الرواتب، مع اقتراب الأعياد، حيث يتزايد الإنفاق فيها عادة مقارنة بالشهور الأخرى.. المزيد هنا
توضيح عاجل
لـ"الجوازات" بشأن إجراء الفصل وإصدار جواز سفر مستقل
أصدرت المديرية العامة للجوازات، توضيحًا بشأن إجراء الفصل وإصدار جواز سفر مستقل.
وأوضحت على حساب خدمة العملاء بمنصة إكس.. المزيد هنا
عاجل.. نسبة
اشتراك الموظف السعودي في التأمينات
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، نسبة اشتراك الموظف السعودي في نظام التأمينات.. المزيد هنا
تعليم الرياض
تعلن نتيجة النقل الداخلي 1445هـ للمعلمين والمعلمات
أعلنت الإدارة العامة لتعليم الرياض، نتيجة حركة النقل الداخلي 1445هـ لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية.. المزيد هنا
وزير الموارد البشرية يصدر قرارًا وزارياً بتعديل تنظيم العمل المرن
أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا بتعديل تنظيم العمل المرن الصادر.. المزيد هنا
أول مشاهد من عملية البحث عن طائرة الرئيس الإيراني بعد تعرضها لحادث وفقدانها
نشرت وسائل إعلام إيرانية، مشاهد لعملية البحث عن طائرة الرئيس الإيراني المفقودة بعد تعرضها لحادث بسبب سوء الأحوال الجوية والضباب الكثيف.. المزيد هنا
تعليم ينبع يعتمد إجراءات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات
اعتمد مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي إجراءات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام 1445هـ في جميع المراحل الدراسية.. المزيد هنا