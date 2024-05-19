عاجل.. أهم 10.. بيان الديوان الملكي ومصير الرئيس الإيراني وتعديل تنظيم العمل المرن

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل.. الديوان الملكي: تقرر أن يجري خادم الحرمين فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة



ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي ويستعرضان الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الإستراتيجية



عاجل.. شروط قبول المقيم خارج المملكة في حساب المواطن



مواعيد ما تبقى من الفصل الدراسي الثالث والعودة للعام الدراسي الجديد 1446هـ



عاجل.. هل يتم صرف راتب واحد أم راتبين قبل عيد الأضحى؟







توضيح عاجل لـ"الجوازات" بشأن إجراء الفصل وإصدار جواز سفر مستقل



عاجل.. نسبة اشتراك الموظف السعودي في التأمينات



تعليم الرياض تعلن نتيجة النقل الداخلي 1445هـ للمعلمين والمعلمات



وزير الموارد البشرية يصدر قرارًا وزارياً بتعديل تنظيم العمل المرن



أول مشاهد من عملية البحث عن طائرة الرئيس الإيراني بعد تعرضها لحادث وفقدانها



تعليم ينبع يعتمد إجراءات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

