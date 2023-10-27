العالم في أسبوع.. إعفاءات ضريبية جديدة وموعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي

أ أ
يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.
أولاً: محليًامجلس الوزراء: نتابع بألم تطورات الأوضاع الدائرة في غزة
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
المملكة ترحب باستئناف المحادثات بين الجيش السوداني والدعم السريع في جدة
أعلنت المملكة أنها ترحب باستئناف المحادثات بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة بتيسير من المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.
الأمير عبدالعزيز بن سلمان: نحن "بدو" ونفخر بذلك (فيديو)
أعرب وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان عن فخره واعتزازه بجذوره العربية، وكونه بدويًا ولازال، وفق قوله.
بشرى.. إعفاءات ضريبية جديدة.. "الزكاة" تعيد تنظيم ضريبة الدخل
قررت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تقديم مجموعة من الإعفاءات الضريبة، من خلال إعداد مشروع جديد لإعادة تنظيم ضريبة الدخل، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الامتثال والشفافية.
إيداع 959 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر أكتوبر
أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع 959 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر أكتوبر 2023، في إطار جهوده المتواصلة لدعم المستفيدين، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. مقدار الزيادة الجديدة في المعاش وموعد صرفها
يتساءل كثير من مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي عن موعد صرف الزيادة الجديدة، التي أقرها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز بنسبة 20%.
حادث مروع.. وفاة 3 مؤذنين وإصابة آخرين على طريق "كرا – الباحة"
في حدث مروع، وتصادم بين مركبتين لقي ثلاثة مواطنين؛ مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بإصابات بالغة.
إدانة ٦ مواطنين ووافد بجريمة غسل أموال بأكثر من مليار ريال
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من (6) مواطنين، ووافد من جنسية عربية بتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال.
"الفلل" وراء تهدئة ارتفاع أسعار العقار السكني.. تعرف على السبب
سجلت أسعار العقار السكني في عدد من المناطق انخفاضا بلغ حتى 5.98% في جيزان، و3.95% في حائل، و1.05% في نجران، و0.04% في المدينة المنورة.
مصدر عدلي يُكذّب محامي التيك توك.. وهذا حكم وعد الشاب لفتاة بالزواج
أكد مصدر عدلي على عدم صحة ما ذهب إليه محامٍ في تطبيق «TIKTOK»، الذي ادّعى أن الشاب إذا وعد فتاة شفهيًا بالزواج، فإن ذلك يعد خطوبة رسمية، وفق نص نظام الأحوال الشخصية.
الصين ترصد مليار ريال لإنشاء أول مصنع للأقمار الصناعية في المملكة
رصدت شركة ASpace الصينية الرائدة في الصناعات الفضائية، استثمارًا بقيمة مليار ريال، وذلك لتأسيس مصنع متخصص لتصنيع الأقمار الصناعية المتقدمة في المملكة.
فوز 5 مواطنين بجوائز دولية في تميز ذوي الإعاقة.. في موسكو
شاركت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بمجموعة من المتدربين من مختلف المنشآت التدريبية بالمملكة في بطولة التميز المهني لذوي الإعاقة، التي أقيمت في مدينة موسكو مؤخرًا.
"نيوم" تستثمر 100مليون دولار في صناعة المركبات ذاتية القيادة
أعلن صندوق نيوم للاستثمار، تخصيص 100 مليون دولار للاستثمار، في "بوني إيه آي"، المتخصصة في مجال المركبات ذاتية الذاتية.
25 % من الموظفين بالمملكة غيّروا أماكن عملهم
غير 25% من الموظفين بالمملكة أماكن عملهم خلال العام الماضي حسب نتائج استطلاع أجرته شركة زيورخ العالمية للحياة في الشرق الأوسط، بالتعاون مع شركة الأبحاث ريديوس إنسايتس حول مستقبل العمل في الشرق الأوسط.
ثانيًا: دوليًافضيحة تلاحق نتنياهو.. جنود الاحتلال: نحن في الحرب ونجله على شواطيء ميامي
سادت حالة من الغضب والتذمر بين صفوف جنود دولة الاحتلال، عقب ظهور نجل رئيس وزراء الاحتلال على شواطيء ميامي في الوقت الذي تعيش فيه دولة الاحتلال كابوسا غير مسبوق.
في اليوم الـ 19.. 7028 شهيدًا من بينهم 2913 طفلًا في غزة
استشهد ثلاثة فلسطينيين اليوم، في قصف استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة.
انعقاد اجتماع المجموعة العربية على المستوى الوزاري بشأن التطورات في غزة
عُقد اليوم بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، اجتماع المجموعة العربية على المستوى الوزاري.
انسحاب وفد جزائري من اجتماع دولي احتجاجًا على خطاب منحاز للاحتلال
في موقف حازم، قرر الوفد البرلماني الجزائري مقاطعة كلمة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باشيكو، "احتجاجا على تحيزه للاحتلال الصهيوني"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية.
حليف قوي لـ"ترامب".. من هو مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد؟
انتخب الجمهوريون، مايك جونسون رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي، ليضعوا أخيرًا حدًا لخلافات في صفوف الحزب، استمرت أسابيع وأحدثت شللاً في الكونجرس في ظل فترة تشهد أزمات دولية وقضايا داخلية.
الصين تقيل وزير الدفاع بعد اختفاء 3 شهور .. ماذا يحدث؟
قررت الصين إعفاء الجنرال لي شانغ فو من منصبه، كوزير للدفاع، ومن عضوية مجلس الدولة، وعضوية اللجنة العسكرية المركزية القوية في البلاد، حسبما أفادت قناة CCTV الحكومية.
السويد تعلن عن طرد المتطرف العراقي "سلوان موميكا" حارق المصحف الشريف
قال تلفزيون (تي.في4) السويدي (الخميس 26-10-2023) إن وكالة الهجرة السويدية طردت العراقي المتطرف سلوان موميكا، بعدما أحرق نسخ من المصحف الشريف في احتجاجات في الأشهر القليلة الماضية في ستوكهولم.