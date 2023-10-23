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حادث مروع.. وفاة 3 مؤذنين وإصابة آخرين على طريق "كرا – الباحة"

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حادث سير
أ أ
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في حدث مروع، وتصادم بين مركبتين لقي ثلاثة مواطنين؛ مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بإصابات بالغة.

وفاة 3 مؤذنين وإصابة آخريناضافة اعلان

 وحسب "عكاظ" فإن المتوفين الثلاثة يعملون في وزارة الشؤون الإسلامية بمهنة مؤذن، فيما لا يزال التحقيق جاريًا لمعرفة أسباب الحادث.

وزير الشؤون الإسلامية ينعي المتوفين

ومن ناحيته، نعى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ المتوفين الثلاثة، عبر حسابه على منصة إكس، حيث قال: «فجعنا بخبر وفاة ثلاثة مؤذنين من منسوبي فرع الوزارة بمنطقة الباحة، وهم حمدان بن مبارك الغامدي، ضاوي بن عايض الغامدي، مسفر بن سعيد الغامدي -رحمهم الله- إثر تعرضهم لحادث مروري».
وأعرب آل الشيخ عن تعازيه لذويهم، وباسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة، تقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأهاليهم وذويهم، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان.

حادثة تصادم بين مركبتين

وكان المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر في منطقة الباحة، كشف أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا عن حادثة تصادم بين مركبتين ظهر أمس "الأحد" على طريق كرا الصايدة، مبينًا أنه تم توجيه ثلاث فرق إسعافية والقيادي الميداني للموقع، وتبيّن وقوع ست إصابات تم فرزها والتعامل معها إسعافياً بالموقع حسب البروتوكول الإسعافي.

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